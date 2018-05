Luego de sustentar el pedido de facultades legislativas ante el Congreso, David Tuesta, ministro de Economía y Finanzas (MEF), conversó con El Comercio para descartar que se pretenda ampliar la cantidad de personas que declaran Impuesto a la Renta (IR).

"El Gobierno nunca pretendió hacer pagar más a los que ganan menos, que es lo que estuvo circulando. Lo que hubo fue una especulación a partir de una presentación ante el Congreso en la que se discutieron alternativas, pero esa propuesta como tal nunca existió", manifestó, para luego detallar que lo que se pretende a través del pedido de facultades es estimular el uso de comprobantes de pago electrónicos.

El mecanismo para ello será expandir sustancialmente la canasta de bienes y servicios que podrán emplearse por quienes ya declaran el impuesto a la renta para obtener una deducción adicional de este tributo. "Queremos que la gente sepa que si lo pide más [comprobantes de pago electrónicos], pagará menos impuesto. Y a la vez apuntar a lo que nos ha pedido la gente: que pague el resto. Te estoy deduciendo tu pago de impuesto de renta por ser socio del Estado en combatir la evasión del IGV", dijo, resaltando que los dos mil auditores de Sunat no pueden realizar dicha labor solos.



"Actualmente las personas que ya declaran impuesto a la renta tienen derecho a deducir 3 UIT adicionales sujetos a que proporcionen comprobantes de pago de servicios que son muy restringidos: servicio médico, arrendamiento, salud, personal training, los pagos por hipotecas", recordó Tuesta, enfatizando que dichos servicios estaban enfocados en la capa la población de mayores ingresos del país.



"La idea era lograr que quienes brindaban esos servicios declararan impuestos. Pero lo que las estadísticas demuestran es que se terminaba favoreciendo a las clases más altas, más pudientes, que tenían la capacidad de hacer uso de estos servicios", reconoció.



A través del pedido de facultades, el Gobierno pretende ampliar los comprobantes de venta válidos para deducciones de manera que cualquier compra que se realice pueda ser usada para deducir del impuesto a la renta.



"Prácticamente todo va a poder usado para deducir. Entonces la persona natural va a poder seguir pagando lo que ya pagaba de impuesto a la renta o incluso menos", recalcó Tuesta, aclarando que ello no afectará la recaudación de Sunat, pues permitirá sincerar comprobantes de pago que hasta ahora los comercios no emiten.



"Con el comprobante que antes no se pedía, ahora tengo dos cosas que no tenía: IGV y renta de la empresa. Es un mecanismo bien potente porque ambas son una carga muchísimo mayor a lo que puedo estar perdiendo por deducirle más impuesto a la renta a la persona natural", detalló.



Asimismo, el ministro destacó que el obtener estas deducciones no implicará un esfuerzo adicional para los contribuyentes pues la idea es que no haya "papelito", sino que se utilice el comprobante electrónico. Tuesta proyecta que para este año ya se usará este tipo de documento tributario en el 60% de las transacciones que se hacen en el país.



"Lo único que va a tener que hacer la persona es dar su DNI y esa información va directamente a la Sunat para registrar la deducción. No tiene que guardarlo y luego llevarlo, no. Para el año 2020 se espera que eso llegue al 100%", agregó Tuesta.

INFORMALIDAD

Ante la pregunta de cómo el Gobierno pretende expandir el uso del comprobante electrónico en medio de la informalidad de la economía peruana, Tuesta adelantó que la Sunat ya cuenta con un plan de incentivos para ayudar que los pequeños comercios puedan incorporar este tipo de aplicativos.



"Al final lo que le interesa a la Sunat es que el comerciante lo use. Luego eso tiene que verse complementado con acciones de intervención de Sunat para que haya educación, información, sensación de riesgo. La idea es propiciar que siempre se entregue", explicó.