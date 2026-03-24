Claudia Medina, presidenta de la Asociación de Turismo Receptivo (Apotur), recordó que en el 2019, el Perú registró 4,4 millones de turistas internacionales, mientras que en 2025 alcanzó 3,4 millones.

La presidenta de la Asociación Peruana de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Claudia Medina saludó el reciente anuncio del Gobierno sobre el desempeño del turismo internacional, con 3,4 millones de visitantes en 2025 y una proyección de 4 millones para el 2026, como una señal positiva, pero, consideró de “aún insuficiente” la cifra.

“Es necesario señalar con claridad que estamos creciendo, pero aún no estamos compitiendo al nivel que el Perú puede”, manifestó Medina.

“Las cifras del 2025 siguen siendo menores a las del 2019 y se mantienen por debajo de países vecinos como Colombia y Chile, que ya han superado sus niveles prepandemia”, agregó.

La titular de Apotur recordó que, en el 2019, el Perú registró 4,4 millones de turistas internacionales, mientras que en 2025 alcanzó 3,4 millones, lo que significa que sigue más de 20% por debajo, con una brecha cercana a 1 millón de turistas menos.

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Medina indicó que la comparación regional es clara teniendo en cuenta que países como Colombia, República Dominicana y México han superado sus niveles prepandemia con tasas de crecimiento superiores al 20% en sus etapas de recuperación.

“Incluso economías como Brasil, Chile y Argentina muestran ritmos más acelerados, pese a no contar con una ventaja tan potente como la del Perú, que incluye una maravilla mundial como Machu Picchu y una oferta cultural y gastronómica única”, añadió.

Incertidumbre y pérdidas económicas

Medina manifestó que la consecuencia es directa: el país deja de percibir entre US$1,000 y US$1,500 millones anuales en ingresos por turismo internacional, con impactos significativos en regiones como Cusco y en toda la cadena de valor.

Al respecto, explicó que el principal problema no es la falta de demanda ya que el Perú sigue siendo un destino altamente atractivo a nivel internacional. Sin embargo, dijo que el problema no es atraer turistas, “es garantizar que puedan venir”.

“Estudios del sector muestran que existe un alto interés por visitar el país; no obstante, más del 70% de potenciales viajeros cambia su decisión, posterga o cancela, debido a la incertidumbre sobre su viaje. Factores como bloqueos, falta de predictibilidad, informalidad y limitaciones operativas en las entradas de Mapi, afectan directamente la confianza en el destino”, sostuvo.