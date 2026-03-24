Resumen

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Países como Colombia, República Dominicana y México han superado sus niveles prepandemia con tasas de crecimiento superiores al 20% en sus etapas de recuperación. (Foto: Andina).
Países como Colombia, República Dominicana y México han superado sus niveles prepandemia con tasas de crecimiento superiores al 20% en sus etapas de recuperación. (Foto: Andina).
Por Redacción EC

Claudia Medina, presidenta de la Asociación de Turismo Receptivo (Apotur), recordó que en el 2019, el Perú registró 4,4 millones de turistas internacionales, mientras que en 2025 alcanzó 3,4 millones.

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