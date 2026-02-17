Turismo continúa recuperándose, pero aún no alcanza niveles prepandemia

Durante el 2025 arribaron al Perú 3.4 millones de turistas internacionales, mostrando un crecimiento de 5% respecto al 2024, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Sin embargo, Scotiabank indicó que esta cifra está aún 22% por debajo de lo registrado en el 2019 (prepandemia).

La evolución positiva del turismo receptivo estuvo sustentada en el mayor flujo de turistas proveniente de Sudamérica y Europa, en línea con el mayor dinamismo del turismo a nivel global; la inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chavez en junio del 2025, -que triplica el tamaño del anterior y que fortalecerá la conectividad aérea; la realización de la Final de la Copa Libertadores en Lima en noviembre del 2025,que atrajo 48 mil turistas extranjeros, en especial brasileros y la tendencia creciente del turismo gastronómico.

Los turistas extranjeros arribaron principalmente de Chile (20,2% del total), seguidos de Estados Unidos (18,1%), Ecuador (8,6%), Brasil (6,2%), Bolivia (5,7%), Colombia (5,4%), España (4,2%) y Argentina (4,0%), de acuerdo con cifras del Mincetur.

El reporte precisó que el arribo de turistas pudo haber sido mayor si no fuera por protestas registradas en Machu Picchu, en septiembre, debido a problemas en la concesión de los buses de transporte, que causaron el cierre del acceso a la ciudadela inca por casi una semana. Asimismo, en noviembre se ralentizó el flujo turístico proveniente de Chile debido a la demora en el puesto de control fronterizo de Santa Rosa (Tacna) asociado al mayor control ante la presencia de migrantes irregulares venezolanos que buscaban salir de Chile e ingresar al Perú

Para el 2026, Scotiabank proyectó el arribo de 3.7 millones de turistas internacionales, lo que representaría un crecimiento de 8% respecto al 2025, aunque aún distante a los 4.4 millones registrados en el 2019 (prepandemia).

Dicha proyección estaría sustentada en las perspectivas favorables de la economía mundial, continuaría con un crecimiento de alrededor de 3% durante el 2026; no prevén un aumento significativo del ruido político a pesar de ser un año electoral presidencial en abril y subnacional en octubre. Además, la entidad asume la presencia de condiciones climáticas normales, en años recientes la presencia del Fenómeno El Niño afectó el turismo en la zona norte del país. Asimismo, proyectan que el ingreso de divisas por turismo receptivo bordee los US$5.850 millones, mayor en 10% a lo que se habría registrado en el 2025.

Cabe anotar que durante el 2025 se registró un interesante dinamismo en la inauguración de nuevos hoteles, ya sea proyectos nuevos o conversiones. Así, en cuanto a hoteles cinco estrellas, en mayo inició operaciones el Intercontinental Real Lima Miraflores con 321 habitaciones, en julio se inauguró el Wyndham Grand Costa del Sol ubicado en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de 249 habitaciones y que demandó una inversión de cerca de US$35 millones, y el Nhow Lima de 243 habitaciones ubicado en Miraflores que inició operaciones en agosto.

En cuanto a hoteles de cuatro estrellas, destacaron el Sonesta Miraflores (Lima), ex Four Points y en donde se invirtió US$15 millones en la adquisición del edificio y su remodelación, de 133 habitaciones que inició operaciones en noviembre y el Hampton by Hilton Cusco con 120 habitaciones inaugurado en noviembre tras una inversión de cerca de US$20 millones.

El reporte también advirtió que uno de los retos del sector turismo a futuro es mejorar la gestión de la venta de entradas físicas en Machu Picchu Pueblo, también conocido como Aguas Calientes. “El problema es que muchas veces los turistas que arriban a Machu Picchu Pueblo con el propósito de comprar entradas físicas para la ciudadela inca no las encuentran disponibles, lo que los obliga a permanecer como mínimo un día en esta localidad. Si bien las nuevas administraciones del Ministerio de Cultura y el Mincetur han tratado de eliminar las ventas de entradas físicas, se han encontrado con la resistencia de la población de Machu Picchu Pueblo, quienes incluso han recurrido a medidas como el bloqueo del acceso a la ciudadela, afectando el turismo”, detallaron.

Otro de los factores que coadyuvaría al crecimiento del sector sería la evolución del turismo interno, habiéndose registrado 46.3 millones de viajes en el 2025, 5% por encima del 2024, pero aún 5% menor respecto al nivel del 2019 (prepandemia), según cifras del Mincetur.

Por su parte, el movimiento económico generado por el turismo interno ascendería a US$6.890 millones en el 2025, mayor en 7% respecto al 2024, y también superior 16% respecto al 2019 (prepandemia), de acuerdo con la misma fuente.

Para el 2026 se alcanzaría un récord de 49 millones de viajes, superando los 48.6 millones de viajes del 2019 (prepandemia), según proyecciones, sustentadas en la mejora de la capacidad adquisitiva de la población, asociada al aumento del empleo formal y menor inflación; los ingresos extraordinarios asociados a la libre disponibilidad de fondos de AFPs; y las campañas promocionales de Promperú dirigidas a entregar información sobre paquetes de viaje y destinos de temporada para aprovechar los fines de semanas largos asociados a feriados nacionales.