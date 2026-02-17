Turismo continúa recuperándose, pero aún no alcanza niveles prepandemia

Resumen

La evolución positiva del turismo receptivo estuvo sustentada en el mayor flujo de turistas proveniente de Sudamérica y Europa. (Fuente: Andina)
Durante el 2025 arribaron al Perú 3.4 millones de turistas internacionales, mostrando un crecimiento de 5% respecto al 2024, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Sin embargo, Scotiabank indicó que esta cifra está aún 22% por debajo de lo registrado en el 2019 (prepandemia).

