La actividad turística durante el feriado largo de Semana Santa 2026 generó un impacto económico de US$228,5 millones, lo que superó lo proyectado para este fin de semana, impulsado por un mayor gasto por viajero que alcanzó los S/500 soles y una alta movilidad turística a nivel nacional, informó el Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur).

Durante el periodo del 2 al 5 de abril, cerca de 1,9 millones de turistas internos recorrieron el país, reflejando un dinamismo sostenido. Uno de los principales indicadores de este desempeño fue el incremento del gasto promedio por persona, que alcanzó los S/500, superando ampliamente los S/434 registrados en 2025, lo que evidencia una mayor disposición al consumo durante el feriado.

Este flujo turístico fue impulsado principalmente por destinos cercanos a Lima, como Lima Provincias, Ica y diversas zonas de la costa, que concentraron una importante afluencia de visitantes.

En el sector alojamiento se registraron altos niveles de ocupabilidad, liderados por Ica con un 92 % de promedio, seguido por Ayacucho (90%), Huancayo y la Selva Central (80%), Cusco y Áncash (69%) y Piura (64%). En este contexto, las tarifas tendieron al alza, especialmente en Ica y Ayacucho.

Ica atrajo 88 mil turistas (+7 % respecto a 2025), consolidándose como un destino dinámico, mientras que el Cusco recibió 256 mil visitantes, de los cuales el 51 % fueron extranjeros y 45 mil arribaron por vía aérea.

En gastronomía, la demanda creció 68% respecto a una semana habitual, con mayor afluencia y consumo en destinos clave, aunque los precios se mantuvieron estables en su mayoría. Por su parte, las agencias de viaje duplicaron la atención de pasajeros, impulsadas por paquetes turísticos y tours, con precios relativamente estables pese a algunos incrementos por demanda.

Mientras que el transporte turístico registró un alza del 72% en pasajeros respecto a una semana habitual, tanto viajes interprovinciales como hacia destinos principales, con tarifas al alza por la mayor demanda.

El estudio post feriado de la Dirección General de Investigación y Estudios de Turismo y Artesanía (DIGIETA) del Mincetur, confirmó una recuperación del sector pese a variaciones regionales. En conjunto, la Semana Santa 2026 evidenció un comportamiento positivo en la cadena turística, con énfasis en ocupabilidad y gasto, posicionando al turismo interno como un eje clave para las regiones del Perú.