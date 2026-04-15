Resumen

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Ica atrajo 88 mil turistas (+7 % respecto a 2025), consolidándose como un destino dinámico. Foto: GEC,
Ica atrajo 88 mil turistas (+7 % respecto a 2025), consolidándose como un destino dinámico. Foto: GEC,
Por Redacción EC

La actividad turística durante el feriado largo de Semana Santa 2026 generó un impacto económico de US$228,5 millones, lo que superó lo proyectado para este fin de semana, impulsado por un mayor gasto por viajero que alcanzó los S/500 soles y una alta movilidad turística a nivel nacional, informó el Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur).

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