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Resumen

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ntre enero y agosto, el número de arribos de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje creció a doble dígito en Piura (10%), Lambayeque (15%), La Libertad (15%) y Tumbes (42%).
ntre enero y agosto, el número de arribos de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje creció a doble dígito en Piura (10%), Lambayeque (15%), La Libertad (15%) y Tumbes (42%).
Por Maritza Saenz

El 2026 apuntaba a ser un año de recuperación para el turismo en el norte peruano, como lo demostraban las cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Entre enero y agosto, el número de arribos de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje creció a doble dígito en Piura (10%), Lambayeque (15%), La Libertad (15%) y Tumbes (42%), en comparación con el mismo periodo del 2025, con un comportamiento mixto entre el turismo interno y el receptivo.

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