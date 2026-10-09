El turismo mundial encara una nueva etapa de crecimiento, pero también de transformación. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) proyecta que la actividad de Viajes y Turismo crecerá 2,5% en 2026, un ritmo superior al previsto para la economía mundial, en un contexto marcado por cambios en los hábitos de los viajeros, el avance de la inteligencia artificial y la presión que soportan algunos destinos.

Las perspectivas forman parte de los principales temas que se discuten en la 26.ª Cumbre Mundial del WTTC, que reúne en Malta a más de 1.000 representantes del sector, entre ellos más de 200 líderes empresariales y gubernamentales.

El punto de partida es una industria que ya tiene un peso relevante en la economía mundial. De acuerdo con el WTTC, los Viajes y Turismo aportaron US$11,6 billones en el 2025, equivalentes al 9,8% del PBI global, y sostuvieron 366 millones de empleos, casi uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo.

Para Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, el crecimiento del sector adquiere una dimensión particular en un momento en que la inteligencia artificial comienza a transformar el mercado laboral.

“En los últimos cinco años, uno de cada tres empleos creados en todo el mundo provino del sector de viajes y turismo”, señaló durante la apertura de la cumbre. Frente a la preocupación sobre cuántos puestos podrían desaparecer por la automatización, sostuvo que el turismo “se está moviendo en la dirección opuesta”, agregó.

El reto, añadió, será aprovechar esa capacidad de generar empleo mientras el sector prepara a sus trabajadores para las nuevas habilidades que demandará la tecnología, especialmente entre los jóvenes.

El turismo mundial encara una nueva etapa de crecimiento, pero también de transformación.

El viajero que viene será diferente

Uno de los principales cambios estará en la propia experiencia de viajar. La inteligencia artificial ya está modificando la manera en que las personas buscan información, comparan destinos, diseñan itinerarios y realizan reservas, pero para el WTTC la transformación puede ir mucho más allá.

Guevara planteó durante la cumbre una visión de “un viajero, una identidad, un viaje sin contratiempos”, apoyada en herramientas como la identidad digital, la biometría y la inteligencia artificial.

La idea de los llamados ‘seamless travels‘—viajes sin fricciones— parte de una pregunta concreta sobre si un viajero puede acceder en segundos a mapas e información de prácticamente cualquier lugar del mundo, ¿por qué todavía debe pasar repetidamente por controles de identidad y largas colas durante un mismo viaje?

Para el WTTC, la tecnología puede permitir que los procesos sean más ágiles sin que ello implique renunciar a la seguridad. La identidad digital y la biometría, por ejemplo, podrían reducir pasos repetitivos en aeropuertos y fronteras, mientras que la IA puede contribuir a personalizar y hacer más eficiente la experiencia.

Así, la competencia entre destinos no dependerá solamente de sus atractivos. La experiencia completa del viaje —desde la búsqueda y la reserva hasta el ingreso al país y el desplazamiento dentro del destino— también serán parte de esa competencia.

El turismo mundial encara una nueva etapa de crecimiento, pero también de transformación. / PERRY GRAHAM

Crecer sin destruir el destino

El aumento de la actividad turística también plantea un dilema para la industria sobre cómo recibir más visitantes sin que ese crecimiento termine deteriorando aquello que hace atractivo a un destino.

Por eso, otro de los ejes planteados por Guevara es la gestión de los destinos y la masificación turística. La apuesta es que el turismo forme parte de la planificación de los gobiernos para que el crecimiento no beneficie únicamente a los visitantes y a las empresas, sino también a quienes viven en los lugares que reciben turistas.

“Queremos que este crecimiento beneficie tanto al viajero como a las personas que viven en nuestros destinos”, sostuvo.

El turismo mundial encara una nueva etapa de crecimiento, pero también de transformación. / PERRY GRAHAM

En esa misma línea, la sostenibilidad aparece como una de las prioridades de la industria. El WTTC plantea avanzar en iniciativas ambientales y sociales, y en principios de economía circular que permitan seguir creciendo mientras se reduce la huella ambiental y se protege el patrimonio natural y cultural.

El desafío, por tanto, cambia de escala. Ya no se trata simplemente de atraer más visitantes, sino de determinar cuántos puede recibir un destino, cómo distribuirlos, qué infraestructura necesita y cuánto valor económico y social queda en las comunidades locales.

Tecnología, talento y sostenibilidad

La inteligencia artificial deberá avanzar junto con nuevas capacidades laborales; la conectividad tendrá que ir acompañada de una gestión adecuada de los destinos; y el crecimiento turístico deberá considerar tanto la inversión como sus efectos ambientales y sociales.

Por ello, entre las prioridades identificadas por el WTTC también figuran la preparación frente a crisis, la ampliación de la conectividad, la atracción y retención de talento y la creación de políticas que favorezcan la inversión.

Guevara insistió en que el sector privado y los gobiernos tendrán que trabajar conjuntamente. Las decisiones sobre dónde invertir, cómo utilizar la tecnología, cómo desarrollar el talento y cómo incorporar a los jóvenes terminarán definiendo la siguiente etapa de la industria.

“Reiniciar no significa empezar de nuevo. Significa analizar qué ha cambiado, cuestionar lo que ya no funciona y definir cómo queremos que sea el futuro”, señaló.

Y ese futuro, para el WTTC, no pasa por volver al turismo de antes. La apuesta es por un sector que siga creciendo, pero con viajes más fluidos, trabajadores preparados para la transformación tecnológica y destinos capaces de absorber ese crecimiento sin perder aquello que los hace atractivos.