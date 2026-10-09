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Resumen

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El sector de Viajes y Turismo aportó US$11,6 billones a la economía mundial en 2025 y generó 366 millones de empleos, según el WTTC. (Foto: Andina)
El sector de Viajes y Turismo aportó US$11,6 billones a la economía mundial en 2025 y generó 366 millones de empleos, según el WTTC. (Foto: Andina)
Por Fiorella Gil Mena

El turismo mundial encara una nueva etapa de crecimiento, pero también de transformación. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) proyecta que la actividad de Viajes y Turismo crecerá 2,5% en 2026, un ritmo superior al previsto para la economía mundial, en un contexto marcado por cambios en los hábitos de los viajeros, el avance de la inteligencia artificial y la presión que soportan algunos destinos.

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