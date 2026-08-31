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Resumen

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Marcona Wind Trail combina el espectacular paisaje de Marcona con la brisa del mar y el viento. (Foto. Marcobre)
Marcona Wind Trail combina el espectacular paisaje de Marcona con la brisa del mar y el viento. (Foto. Marcobre)
Por Juan Saldarriaga

Cuando Marcobre llegó a Marcona (Ica) para desarrollar el proyecto cuprífero Mina Justa a inicios de la década pasada, vio en las dunas, lomas y figuras pétreas de la zona un alto potencial turístico que no estaba siendo aprovechado.

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