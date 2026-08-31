Cuando Marcobre llegó a Marcona (Ica) para desarrollar el proyecto cuprífero Mina Justa a inicios de la década pasada, vio en las dunas, lomas y figuras pétreas de la zona un alto potencial turístico que no estaba siendo aprovechado.

Entonces, la empresa no sabía si el proyecto se iba a convertir en una mina a tajo abierto o subterránea, pero ya ideaba diversas estrategias para establecer una relación beneficiosa y duradera con los vecinos del distrito. ¿Cómo hacerlo?

Marcobre observó el paisaje, las dos reservas naturales, playas casi vírgenes (19 en total) y la exquisita gastronomía de Marcona, pero también la alta demanda laboral, y decidió apostar por una estrategia de desarrollo preventivo basada en el turismo deportivo.

Esto, a fin de “generar ingresos alternativos a la minería en beneficio de nuestros vecinos”, explica José Luis Abeo, superintendente de Comunicaciones de Marcobre.

Nació, así, el Marcona Wind Trail, una “ultra maratón” que ha traído beneficios directos a los hoteles, restaurantes, guías turísticos, transportistas y comercio de la zona en las diez ediciones que ha organizado desde el 2015.

En ese lapso el evento deportivo ha congregado a más de 4 mil participantes de 20 países y contribuido notablemente a situar a Marcona en el calendario turístico nacional, dinamizando la economía local y, lo más importante, “trabajando forma articulada con nuestros vecinos con el objetivo de convertir a Marcona en una ciudad modelo”, apunta Abeo.

Marcona Wind Trail empezó con solo 175 participantes. Su meta para este año es superar los 1.500 corredores. (Foto: Marcobre)

Marcona Wind Trail arrancó el 2015 con solo 175 participantes, pero el año pasado acogió a 1.168. Su meta para este año es superar los 1.500 corredores.

“La carrera se ha consolidado como la más importante de la costa peruana y, como tal, buscamos seguir impactando de forma positiva”, señala Abeo.

Se trata, precisa, de una maratón bastante amigable pues cuenta con seis distancias (de 10k hasta 100k), cada una con un desafío en particular, lo que la hace asequible para todas las edades: desde los 18 hasta los 84 años.

Áreas Naturales y planta eólica

Importante es señalar que la competición no atraviesa ni pasa cerca de las dos áreas naturales protegidas (ANP) de Marcona: Punta San Juan y San Fernando.

Sin embargo, aprovecha el gran número de turistas que genera el evento para promocionar dichos ecosistemas marino-costeros, famosos por albergar la mayor colonia de pingüinos de Humboldt del país y también a eventuales cóndores andinos, los cuales suelen sobrevolar el litoral de Ica.

Marcona Wind Trail combina el espectacular paisaje de Marcona con la brisa marina y el fuerte viento que da su nombre al evento y que caracteriza al distrito iqueño.

Marcona Wind Trail es la única maratón del Perú que recorre un parque eólico, el parque Tres Hermanas. (Foto: Marcobre)

De hecho, una de las distancias parte de un parque eólico, lo que ofrece “un atractivo adicional para los cientos de corredores que se hacen presente en el evento”, anota Abeo.

La carrera se desarrolla en coordinación con las autoridades locales, empresarios de Marcona, otros auspiciadores y vecinos que creen en el proyecto.

“Marcona Wind Trail nació con el objetivo de generar ingresos alternativos para la población. Hoy es concebida como una herramienta de sostenibilidad que genera orgullo entre los vecinos, pues difunde la ciudad como un atractivo turístico y tiene un propósito claro y definido ‘Corremos por la conservación’, el cual es un fuerte mensaje en favor del cuidado del medio ambiente”, manifiesta Abeo.

La iniciativa de Marcobre es un claro ejemplo de como una compañía minera puede contribuir activamente a diversificar la economía de su territorio.

Para su undécima edición (la carrera se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre) la empresa ha sumado a la asociación sin fines de lucro “Make a Wish Perú” para de cumplir los sueños de los niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de enfermedad. A ese fin cada corredor inscrito debe destinar S/. 10 soles. Las inscripciones para Marcona Wind Trail están abiertas en: www.marconawindtrail.com