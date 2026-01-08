El inicio del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) desde el 7 de diciembre de 2025, comienza a generar efectos concretos negativos en la conectividad aérea del país, informó la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

Según Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, estos cambios evidencian que “las aerolíneas ya están decidiendo trasladar sus operaciones a otros hubs regionales ante un esquema de costos que penaliza las escalas en Lima en perjuicio de su competitividad”.

Gutiérrez recordó que esta semana diversas aerolíneas han anunciado ampliaciones y modificaciones en sus rutas privilegiando el uso de los aeropuertos de Bogotá, Sao Paulo y Buenos Aires en lugar de Lima. Esto, a fin de evitar las conexiones en Jorge Chávez, donde se ha establecido un pago obligatorio a los pasajeros en transferencia internacional de US$11,86 por tramo.

Crecimiento en Bogotá, Buenos Aires y Sao Paulo a costa de Lima

Colombia, Argentina y Brasil ya vienen ganando en conectividad aérea a costa de Lima, explicó AETAI. En el Aeropuerto El Dorado (Bogotá), Latam Airlines duplicó la operación de la ruta Bogotá–Orlando (pasará de 7 a 14 frecuencias semanales) y activó la ruta Bogotá–Curazao con tres frecuencias.

Estos movimientos obedecen a reajustes operativos producto de la cancelación de Lima–Orlando y Lima–Curazao. Por su parte, en el Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos directos a Aruba y amplió sus frecuencias desde Ezeiza, Córdoba y Mendoza.

“De esta manera, refuerzan una estrategia de rutas sin escala y evitan cargos adicionales por conexión como los vigentes en el Aeropuerto Jorge Chávez”, agregó el gremio.

El reordenamiento también se acelera desde el Aeropuerto de Guarulhos (Sao Paulo), donde Latam operará desde julio de 2026 un vuelo directo Sao Paulo–Punta Cana, eliminando la escala por Lima. La propia industria reconoce que esta redistribución de capacidad busca esquivar nuevas cargas tarifarias como la TUUA de transferencia.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la nueva tarifa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) debilita el rol de Lima como hub: sin la TUUA de transferencia, el tráfico internacional podría crecer hasta 9% anual; con el nuevo esquema, el avance se reduciría a cerca de 3%.

A la fecha, ya son ocho las rutas internacionales canceladas en el Jorge Chávez desde que se confirmó la aplicación de la TUUA de transferencia internacional. Se trata de las rutas Lima–La Habana, Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis, Lima–Tucumán, Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte, operadas por Latam Airlines Perú, además de Lima–Cancún, de SKY Airline Perú.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, explicó que el pasado 23 de diciembre se realizó una reunión entre el concesionario Lima Airport Partners (LAP), los gremios de aerolíneas y representantes del Ejecutivo (PCM, Cancillería, MEF, MTC, Mincetur) para exponer el impacto del cobro de la TUUA de transferencia en la conectividad aérea del país. En ese encuentro, se advirtió que la medida ya estaba generando decisiones operativas concretas por parte de las aerolíneas, con efectos directos en rutas, frecuencias y empleo vinculado al sector.

“El Ejecutivo manifestó su disposición a seguir evaluando el tema y se comprometió a convocar una segunda reunión técnica para revisar los impactos de esta tarifa que ya son concretos en la conectividad del país. Estamos a la espera de esa convocatoria, porque lo que está en juego no es solo una discusión contractual, sino la competitividad aérea del Perú frente a otros hubs de la región que hoy están captando vuelos, pasajeros e inversión”, concluyó Gutiérrez.