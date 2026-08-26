Rafael Rey, titular del MTC (Foto: Andina)
Rafael Rey, titular del MTC (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, recalcó que el tema de la TUUA de transferencia corresponde resolverlo entre entidades privadas. No obstante, indicó que el MTC seguirá interviniendo para que se llegue a un acuerdo.

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