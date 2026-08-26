Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, recalcó que el tema de la TUUA de transferencia corresponde resolverlo entre entidades privadas. No obstante, indicó que el MTC seguirá interviniendo para que se llegue a un acuerdo.

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“Es un tema que tienen que resolver entre privados. El MTC puede recomendar y de hecho lo hemos hecho para que se pongan de acuerdo. Pero hay un hecho que es evidente, sí estaba en el contrato, pero no se cobraba hace bastantes años”, indicó el ministro.

En ese sentido, sostuvo que Lima Airport Partners (LAP) tenía derecho a cobrar la TUUA de transferencia, que anteriormente costaba US$10 y que ahora está en US$6. Asimismo, se refirió a la problemática que genera en los pasajeros al tener que acercarse a un módulo para poder pagar.

“LAP tenía derecho a cobrar la TUUA de transferencia. Antes estaba previsto cobrar 10 dólares y se ha bajado a 6. Pero el problema es la incomodidad del pasajero que tiene que acercarse a unos módulos para pagar ese derecho; esa es una incomodidad que debería aliviarse. Pero, Latam se opone a incluirlo en el pasaje. LAP, por otro lado, tiene derecho a cobrar la TUUA. La verdad es un tema entre privados. Yo seguiré tratando de que se llegue a un acuerdo”, sostuvo el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Respecto a la Carretera Central, sostuvo que se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, para iniciar el túnel de Pariatachi, que conecta Ate con Cieneguilla. “La noticia la he recibido hace 3 o 4 días que se ha aprobado finalmente el estudio de impacto ambiental para iniciar el túnel Pariatachi, que es el que conecta la Carretera Central”.

Además, adelantó que se tiene definida a la empresa ganadora que se hará cargo del proyecto. “Ya está también definida la empresa ganadora del concurso que hizo la empresa contratada como asesora para hacer todo el proyecto, PMO se llama”, concluyó Rey.