TUUA de transferencia sigue vigente: Gobierno busca compensaciones y alista anuncio para la próxima semana

La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia continúa prevista para entrar en vigencia el 7 de diciembre, pese a las reuniones sostenidas entre el Gobierno, las aerolíneas y el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez.

Esta tarde, durante varias horas, el presidente José Jerí se reunió con representantes del Ministerio de Transportes, Comercio Exterior y Turismo, Ositrán, Lima Airport Partners y gremios aeronáuticos como la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), con el objetivo de analizar el impacto de este nuevo cobro a los pasajeros que hagan conexión en Lima hacia otro destino.

Si bien la mesa de trabajo no llegó a ningún acuerdo, Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, confirmó que el Gobierno evaluará mecanismos de compensación en el caso la TUUA se elimine, tanto para vuelos nacionales como internacionales. Estas medidas podrían ofrecerse al concesionario para reducir el impacto económico si la tarifa se deja de recaudar.

“No ha cambiado nada del escenario en este momento […] Buena parte del tiempo se destinó a discutir alternativas sobre mecanismos de compensación si se presenta un escenario de una eventual eliminación de la TUUA; es decir, si esto ocurre, iría de la mano con algún tipo de mecanismo compensatorio [hacia LAP]”, señaló Gutiérrez.

El vocero no precisó qué mecanismos analiza el Gobierno; sin embargo, indicó que el presidente “se ha comprometido a hacer un anuncio la próxima semana”, aunque dijo desconocer el contenido central del mensaje.

Asimismo, Gutiérrez recalcó que durante la reunión no se abordó la modalidad de cobro de la TUUA a partir del 7 de diciembre.

¿Cuánto costará la TUUA de transferencia?

Tomemos en cuenta que, en sesión extraordinaria, el Consejo Directivo del Ositrán aprobó las tarifas definitivas que regirán hasta diciembre del 2030: US$10,05 para pasajeros en conexión internacional (INT–INT) y US$6,32 para pasajeros en conexión nacional (DOM–DOM).

Estos montos reemplazan las tarifas provisionales vigentes —US$12,67 y US$8,01, respectivamente— que debían cobrarse desde septiembre, pero cuyo inicio fue postergado al 7 de diciembre para conexiones internacionales.