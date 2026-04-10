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El código promocional PERUELIGE26 dará un descuento de hasta 50% en viajes realizados durante la jornada electoral desde y hacia los puntos de votación(Foto referencial: Freepik)
El código promocional PERUELIGE26 dará un descuento de hasta 50% en viajes realizados durante la jornada electoral desde y hacia los puntos de votación(Foto referencial: Freepik)
Por Redacción EC

La app de Uber anunció hoy que acompañará la jornada electoral de este domingo, 12 de abril, con la entrega de códigos promocionales para facilitar los viajes de votantes y observadores electorales a nivel nacional. La iniciativa busca contribuir a una mayor participación ciudadana durante el proceso electoral.

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