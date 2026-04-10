La app de Uber anunció hoy que acompañará la jornada electoral de este domingo, 12 de abril, con la entrega de códigos promocionales para facilitar los viajes de votantes y observadores electorales a nivel nacional. La iniciativa busca contribuir a una mayor participación ciudadana durante el proceso electoral.

“Hoy, con presencia a nivel nacional, queremos que la app de Uber permita facilitar el acceso a los centros de votación y acompañar así la jornada electoral en todo el país”, afirmó Ángela Mendoza, Gerente General Uber en la región Andina.

El código promocional PERUELIGE26 dará un descuento de hasta 50% en viajes realizados durante la jornada electoral desde y hacia los puntos de votación. Desde 2025, la app de Uber amplió su cobertura en el país, con disponibilidad en todas las capitales del Perú, lo que permite que iniciativas como esta tengan un alcance nacional y acompañen a más personas en momentos clave como las elecciones.

Asimismo, Uber también anunció una alianza con la Asociación Civil Transparencia, organización a la que se le entregarán códigos de viaje para facilitar la movilización de sus observadores durante la jornada. Además, la aplicación apoyará la difusión de su campaña ciudadana , enfocada en promover una participación activa e informada.

Por su parte, la Asociación Civil Transparencia destacó el impacto de esta colaboración para el desarrollo de su labor en todo el país. “La alianza nos permite facilitar la movilización de nuestros observadores en una jornada clave para el país y, al mismo tiempo, amplificar el alcance de nuestra campaña, que busca incentivar una participación ciudadana responsable”, señaló Omar Awapara Franco, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia.

Para aplicar el código promocional, los usuarios deberán:

Ingresar a su perfil en la app

Seleccionar “Billetera”

Elegir la opción “Agregar código promo”

Ingresar el código PERUELIGE26 y seleccionar “Añadir”