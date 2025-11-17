La Universidad Científica del Sur realizará el próximo martes 25 de noviembre el evento “Perú: Crecimiento Sostenible y Perspectivas 2026”. Este encuentro reunirá a los economistas más reconocidos del país para analizar, desde diferentes enfoques, los retos y oportunidades que enfrenta el Perú en su camino hacia un desarrollo sostenible.

MÁS INFORMACIÓN: Mincetur: Estados Unidos excluye a más de 100 productos agrícolas peruanos del arancel recíproco

El foro tiene como objetivo ofrecer un análisis integral de la economía peruana con proyección al 2026, identificar los principales riesgos y oportunidades a corto y mediano plazo, y fomentar entre los jóvenes una reflexión crítica sobre las políticas públicas y el papel del sector privado en la construcción de un crecimiento inclusivo y sostenible.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La Universidad Científica del Sur indicó que el evento se dará en un contexto donde la economía peruana ha sido una de las más dinámicas de América Latina durante las dos primeras décadas del siglo XXI, con tasas de expansión superiores al promedio regional. No obstante, en los últimos años el país ha visto ralentizar su desempeño económico. Las cifras ya no son las de antes, y los desafíos se multiplican: menor inversión, bajo crecimiento, tensiones fiscales y una sensación general de incertidumbre sobre el futuro.

PUEDES VER: Lima recibiría hasta 50 mil hinchas brasileños por la final de la Libertadores, proyecta Apotur

El evento es organizado por las carreras de ciencias económicas de la Universidad Científica del Sur, con el respaldo del Grupo de Investigación Económica y Financiera de Científica y de Govierna, “Perú: Crecimiento Sostenible y Perspectivas 2026” desarrollará una agenda estructurada en cuatro bloques temáticos: sostenibilidad del crecimiento económico, retos fiscales, estrategias para la reducción de la pobreza y proyecciones macroeconómicas hacia el año 2026.

La lista de ponentes incluye al Dr. Paul Castillo, gerente general del Banco Central de Reserva del Perú; los exministros de Economía David Tuesta, José Salardi, Mercedes Araoz y Alonso Segura (presidente del Consejo Fiscal); la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli; los exviceministros Erick Lahura y Hugo Perea; así como los investigadores Carlos Gallardo y Pablo Lavado.