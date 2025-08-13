La Universidad de Piura (UDEP) anunció la incorporación de cuatro nuevas carreras profesionales a la oferta académica de sus sedes en Piura y Lima, para marzo del 2026.
Las nuevas especialidades son: Administración y Negocios Internacionales, Administración y Marketing, Economía Financiera y Economía y Relaciones Internacionales.
De acuerdo con la institución académica, cada una de estas carreras han sido estructurada bajo criterios académicos exigentes, orientados al desarrollo de competencias técnicas, pensamiento estratégico y liderazgo con enfoque global.
“El desarrollo de estas nuevas carreras cumple con estándares internacionales de calidad académica y a la normativa educativa nacional”, afirmó el doctor Fernando Barranzuela, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura.
Esta iniciativa busca posicionar a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP, como un referente nacional e internacional en la formación de capital humano especializado en áreas clave para el desarrollo económico.
“Nuestro objetivo es formar líderes íntegros, capaces de transformar realidades desde el conocimiento y la responsabilidad ética, colocando siempre a la persona en el centro del proceso formativo”, agregó Barranzuela.
