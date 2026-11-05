Moody ‘s señaló que la crisis de Ueno Bank puede tener consecuencias que van más allá de la propiedad de la entidad. En un informe, la calificadora advirtió sobre los riesgos para los depositantes, la competencia entre entidades y el marco regulatorio del sistema financiero paraguayo, luego de la decisión del Banco Central de Paraguay (BCP) de poner a Ueno en un proceso de resolución.

Moody ‘s consideró que el caso pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para gestionar la resolución de un banco de ese tamaño. A septiembre de 2026, Ueno Bank concentraba el 9% de los depósitos y el 8% de los préstamos del sistema.

Uno de los principales riesgos que identificó la calificadora está en los depósitos que exceden la cobertura del seguro. Aunque el BCP indicó que el 97% de los depositantes estaría completamente cubierto, solo el 30% del valor de los depósitos de Ueno se encontraba dentro del límite de garantía.

La cobertura alcanza los 75 salarios mínimos mensuales, equivalente a 228,3 millones de guaraníes (unos US$38.000) por depositante y por institución, una vez compensadas las deudas. Excluidos el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades públicas, los saldos no asegurados representan alrededor del 40% de los depósitos de Ueno.

En ese sentido, Moody ‘s alertó que esos acreedores deberán reclamar contra los activos residuales del banco y que su recuperación es incierta. Además, señaló que algunos depositantes, incluidas empresas, podrán afrontar demoras o pérdidas.

La crisis también podría alterar la competencia por los depósitos. Moody‘s prevé que, tras la salida de Ueno Bank se moderen los costos de financiamiento del sector, luego de tres años de intensa competencia por captar fondos, impulsada en parte por el crecimiento de la entidad.

En ese escenario, Itaú Paraguay, Continental, Sudameris y GNB aparecen entre los principales beneficiarios potenciales. Según el informe, los cuatro bancos reúnen alrededor del 60% de los depósitos del sistema y serían los más favorecidos por una eventual reasignación de fondos.

En cuanto al riesgo de contagio, Moody ‘s consideró que podría mantenerse acotado si el proceso se desarrolla de manera rápida y ordenada. Estima que el impacto sobre la economía real sería “modesto y temporal”. La calificadora también planteó que el caso podría llevar al BCP a endurecer los requisitos de capital y acelerar la adaptación de la regulación paraguaya y a los estándares de Basilea III.

El informe también destacó que, pese al deterioro de la calidad de los préstamos al consumo, los créditos problemáticos representaban el 2,5% de los préstamos brutos, frente al 2,1% de diciembre de 2025 y estaban cubiertos en un 113% por reservas

Como se recuerda el BCP tomó la decisión, el pasado 3 de noviembre, de poner al banco en un proceso de resolución, luego de que una revisión de supervisión y los ajustes a los estados financieros de Ueno Bank dejarán su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo regulatorio. Los interventores designados por el organismo deberán evaluar ahora la situación financiera, proteger los activos y determinar el mecanismo aplicable.