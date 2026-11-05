Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank, en Asunción, Paraguay, el 3 de noviembe de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank, en Asunción, Paraguay, el 3 de noviembe de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
/ Juan Pablo Pino
Por Redacción EC

Moody ‘s señaló que la crisis de Ueno Bank puede tener consecuencias que van más allá de la propiedad de la entidad. En un informe, la calificadora advirtió sobre los riesgos para los depositantes, la competencia entre entidades y el marco regulatorio del sistema financiero paraguayo, luego de la decisión del Banco Central de Paraguay (BCP) de poner a Ueno en un proceso de resolución.

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