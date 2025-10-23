El CyberWow de noviembre se presenta como la oportunidad ideal para que los peruanos adelanten sus compras y aprovechen las mejores ofertas del año. Esta última edición, que se realizará del lunes 3 al jueves 6 de noviembre, busca consolidarse como una de las más dinámicas del comercio electrónico en el país.

De acuerdo con Niubiz, compañía de procesamiento de pagos, durante la última edición del CyberWOW 2024 las ventas crecieron 279% en comparación con el promedio de las cuatro semanas previas a la campaña.

Además, el ticket promedio aumentó en 63%, pasando de S/232 a S/313, y el número total de transacciones creció 133% respecto a las cuatro semanas previas.

Para esta última edición del 2025, se espera que las ventas online superen las cifras del año pasado, impulsadas por las compras anticipadas de fin de año y la disponibilidad de fondos previsionales liberados de las AFP.

“El CyberWow se ha convertido en un termómetro del comercio electrónico peruano. Cada edición muestra cómo los consumidores confían más en las plataformas digitales y cómo los negocios, con las herramientas adecuadas, pueden ampliar su alcance y generar más ventas en poco tiempo”, explicó Emigdio Campos, gerente de Business Analytics en Niubiz.

Sectores con mayor dinamismo en el 2024

Los sectores con mayor dinamismo en la misma campaña del 2024 fueron tiendas por departamento, con un incremento de 708%, seguidas por mejoramiento del hogar (+307%), moda (+258%), mientras que las categorías de electrodomésticos y agencias de viaje también reportaron aumentos significativos, de 240% y 186%, respectivamente.

Según el análisis de Niubiz, la preferencia de horas para realizar compras fueron los días lunes (inicio del evento) entre las 12 a.m. y 3 a.m., y jueves (final del evento) entre las 9 p.m. y 12 a.m.