El incumplimiento de las reglas sobre feriados es una infracción muy grave y puede generar multas de más de S/24.000, según el tipo de empresa. Foto: GEC.
El incumplimiento de las reglas sobre feriados es una infracción muy grave y puede generar multas de más de S/24.000, según el tipo de empresa. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En estos últimos días del mes, los trabajadores peruanos tendrán tres feriados nacionales: el jueves 23 de julio, por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, y el martes 28 y miércoles 29 de julio, por Fiestas Patrias. En este marco, persisten dudas sobre cuándo corresponde trabajar, cuánto debe pagarse y qué derechos tienen los trabajadores si son convocados en estas fechas.

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