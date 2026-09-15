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Resumen

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El consumidor peruano está gastando más, pero también está pensando mejor cómo hacerlo.
El consumidor peruano está gastando más, pero también está pensando mejor cómo hacerlo.
/ Miguel Guti�rrez
Por Fiorella Gil Mena

El consumidor peruano está gastando más, pero también está pensando mejor cómo hacerlo. Durante el primer semestre, según un estudio de Worldpanel by Numerator, el consumo de productos de consumo masivo en los hogares creció 2,9% en valor y 1,8% en volumen. Detrás de este avance, sin embargo, aparece un cambio en la manera de comprar: el consumidor compara, selecciona, cambia de formato y decide en qué categorías vale la pena pagar más.

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