“Un discurso claro, firme y con compromiso”: estas son las expectativas de los empresarios regionales para el Mensaje a la Nación

La presidenta Dina Boluarte dará este 28 de julio su tercer Mensaje a la Nación en un contexto marcado por investigaciones fiscales en su contra, una muy baja aprobación ciudadana (3%) que la posiciona como entre los peores mandatarios de América Latina, mensajes contradictorios, urgencias sociales no atendidas, una alza de su sueldo muy criticada, entre otros temas. ¿Qué expectativa tienen las cámaras de comercio?

Oscar Zapata, presidente de Perucámaras, señaló a este Diario que esperan un mensaje con claridad, firmeza y compromiso, que vaya más allá de cifras y trace una visión de futuro. “Necesitamos una agenda que recupere la confianza, que fortalezca la relación público-privada y que atienda con seriedad las urgencias sociales, especialmente en las regiones”, comentó.

Desde la Cámara de Comercio de Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto, su presidenta, Ericka Sandy Salazar, subrayó la necesidad de un compromiso real con la Amazonía. “No podemos seguir gestionando la Amazonía de forma marginal. Somos siete regiones amazónicas con enormes brechas en conectividad, salud y educación. Se requiere inversión estratégica”, enfatizó.

Dina Boluarte | Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec

Por su parte, Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, pidió señales claras de estabilidad económica y un Estado más eficiente. En tanto, Carlos Fernández Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, instó a priorizar la seguridad ciudadana y el fortalecimiento democrático.

Seguridad, inversión y planificación

“Sin seguridad, no hay inversión ni empleo”, afirmó Zapata. Según dijo, la criminalidad organizada y la minería ilegal está secuestrando regiones enteras siendo el caso de Pataz y Virú el reflejo del impacto directo.

“En muchas zonas no se percibe presencia policial. El Estado ha cedido terreno ante presiones y ha perdido control en temas clave como seguridad y minería ilegal. Debe recuperar su posición si quiere restablecer la confianza empresarial”, advirtió.

Aunque destacó leyes aprobadas como la de Zonas Económicas Especiales y la nueva ley agraria, Zapata insistió en la necesidad de planificar a largo plazo. “La relación público-privada es crucial para garantizar un entorno de inversión estable”, subrayó.

Petroperú (Fuente: Andina)

Uno de los temas que generó preocupación fue el reciente rescate financiero a Petro-Perú. “En reuniones previas con el MEF se acordó no destinar más recursos a Petro-Perú. Me preocupa que los acuerdos no se respeten”, indicó Zapata.

También alertó sobre retrasos críticos en proyectos de infraestructura. “Un ejemplo es el caso del proyecto Olmos, con un enorme potencial agrícola. Urge resolver el tema del agua porque el contrato vence pronto. Debería ser una prioridad del Gobierno”, afirmó.

Agua y agroindustria: claves para el desarrollo

Zapata también destacó la importancia de la agroindustria en regiones como La Libertad, Piura y Lambayeque, generadoras de divisas y empleo. “La agricultura debe tener un lugar en el Mensaje a la Nación”, remarcó.

Por su parte, Sandy Salazar insistió en la urgencia de cuidar el recurso hídrico como parte del planeamiento estratégico. “Debemos proteger el agua ya. Este debe ser un compromiso para las futuras autoridades regionales”, comentó.

Agroindustria (USI)

Desde la Cámara de Comercio de San Martín - Tarapoto también exigieron mayor celeridad en proyectos de conectividad. “No podemos esperar ocho años para que una concesionaria obtenga permisos para mantener un puente”, criticó.

En Piura, los empresarios demandan medidas para garantizar la seguridad hídrica. “Casi el 40% de nuestra economía depende de la agroexportación. El 60% del agua que usamos proviene de la represa de Poechos, que debe recuperarse. También se requieren nuevos reservorios”, sostuvo Gómez Matos, quien también pidió enfrentar frontalmente la minería ilegal.

Relación con el Ejecutivo y lo que sigue para el Gobierno

Zapata destacó que durante la gestión de José Salardi en el MEF hubo una comunicación fluida. “Teníamos reuniones semanales. Con el ministro Pérez Reyes, ahora son cada tres semanas. La comunicación ha disminuido notablemente”, señaló.

Con miras al proceso electoral, pidió frenar gastos innecesarios como el rescate a Petro-Perú y limitar la iniciativa de gasto del Congreso. “El Congreso no tiene iniciativa de gasto. La Constitución lo prohíbe porque compromete la posición fiscal del país”, advirtió.

Finalmente, desde la Cámara de Comercio de Arequipa exhortaron a aprovechar el buen posicionamiento del Perú en la región. “Estamos en una posición atractiva para la inversión internacional. Debemos aprovecharla”, concluyó Fernández.