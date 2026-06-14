Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Durante la campaña y en medio de la incertidumbre por los resultados de la segunda vuelta, el argumento sobre la necesidad de cambiar el régimen económico de la Constitución fue nuevamente presentado por sectores que proponen una mayor intervención del Estado en la economía. No es un asunto menor. Cambiar las reglas que sostienen la estabilidad macroeconómica no resolverá las brechas de servicios de calidad presentes. Por el contrario, socavará un pilar institucional necesario para seguir reduciendo la pobreza.

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