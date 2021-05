Conforme a los criterios de Saber más

Como en todos los estudios especiales de marcas que hacemos en colaboración con el equipo de Día1 desde hace 17 años, juntos buscamos poner en evidencia cómo se encuentran diferentes categorías y marcas desde una perspectiva amplia de peruanos.

Este año, luego de más de 12 meses de gestión en la nueva realidad impuesta por el COVID-19, hemos podido evidenciar que el frente digital desarrollado por todos ha venido a quedarse: un tercio de los clientes lo exige de ahora en adelante. Por otro lado, también están las mayores exigencias hacia las marcas, viendo importantes declaraciones en cuanto a la relevancia creciente de temas vinculados al desarrollo sostenible.

Este estudio se hizo con 1.681 encuestas online autoaplicadas, tanto en Lima como en provincias, que han evaluado a más de 825 marcas y ha hecho foco en ocho categorías de productos y servicios.

Considerando esta nueva realidad, hemos incluido varios aspectos vinculados a cómo se están desempeñando marcas y categorías en la que podría ser la nueva normalidad de aquí en adelante. Con ello buscamos entender cómo las marcas han sido afectadas, tanto en recordación, consideración, preferencia y desempeño, para poder dar luces sobre retos y oportunidades para su crecimiento.

La gran penetración de Internet permite que en estos encuestados esté representado el 83% de la población urbana (18 a 65 años de NSE A, B, C y D), especialmente los jóvenes y adultos, y al perfil más moderno de los mayores del Perú. Por otro lado, el entrevistar tanto a consumidores como no consumidores permite apreciar no solo el desempeño actual de las marcas, sino su potencial de desarrollo.

Los resultados estudiados deben interpretarse según las estrategias de cada empresa, marca y categoría (que pueden o no estar presentes en todo el Perú). Asimismo, se debe ser cuidadoso en el análisis de las diferencias, pues dependiendo del número de respuestas se pueden dar diferencias reales o empates estadísticos, que seguro los periodistas señalarán.

Esperamos que este informe ayude a los gerentes a conocer mejor la situación de sus marcas en los mercados estudiados, lo que no siempre concuerda con lo que ellos imaginan. Esperamos también que los invite a identificar oportunidades en sus categorías, pues los datos muestran un mercado en pleno proceso de cambios, que podrá ser mejor aprovechado por aquellos que lo entiendan con la mayor apertura. Porque las crisis siempre son una oportunidad para quien las entiende mejor.

