Unilever, dueña de Dove, Axe, Pond’s, entre otras: “Este mes entraremos a la categoría de bloqueadores solares faciales”

En exclusiva para Dia1, Lizzette Vilca, nueva Head de Marketing de Unilever Perú, comparte la estrategia que ha permitido que la compañía crezca a doble dígito. El enfoque premium, sobre todo, en sus marcas más icónicas como Pond’s, Axe y Dove, está alineado a lo que exigen las nuevas generaciones. Estas tres marcas representan el 36% de la facturación de la operación peruana de Unilever; una de las que más crece en la región. ¿Habrán categorías nuevas?, ¿qué novedades alistan para el verano, temporada en la que alcanza picos de demanda?

