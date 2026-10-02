¿Cómo lograr que las capacidades se conviertan en oportunidades reales de empleo y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren el talento que necesitan? Esta fue una de las preguntas del Encuentro Empresarial 2026: Empresas que generan empleo, organizado con el apoyo de la Unión Europea (UE) y que reunió a representantes del sector privado, instituciones públicas y organizaciones de cooperación.

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El encuentro puso en evidencia la necesidad de conectar mejor la formación, los servicios de empleo y las capacidades de las personas con las necesidades reales de las empresas, especialmente para facilitar la inserción laboral de quienes enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo formal.

Durante el encuentro, representantes del sector privado compartieron sus principales desafíos para encontrar, incorporar y retener talento, entre ellos la disponibilidad de perfiles técnicos y especializados, la rotación y la productividad. El diálogo permitió avanzar en una agenda común entre los sectores público y privado para identificar soluciones frente a las brechas entre las competencias disponibles y las que demanda el mercado.

Actualmente, la Unión Europea junto a sus socios estratégicos como la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), viene promoviendo alianzas con el Estado, empresas e instituciones de formación con el fin de acercar la formación a las necesidades empresariales, promover la certificación de competencias y ampliar las oportunidades de prácticas y experiencia laboral.

“Cerrar las brechas de talento requiere mucho más que formar a más personas. Necesitamos conectar mejor las capacidades con las oportunidades reales que ofrece el mercado y crear las condiciones para que las personas accedan y permanezcan en un empleo digno”, destacó Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en el Perú.

Empleo juvenil sostenible

En el encuentro se presentaron los resultados del estudio sobre empleo juvenil “El talento que requieren las empresas peruanas: Estudio de oferta y demanda laboral a nivel nacional en regiones priorizadas”, elaborado por la CCL, con el apoyo de la UE.

La investigación detalló que el 43,1% de los jóvenes tiene potencial de inserción laboral inmediata, mientras que un 31,1% está disponible para trabajar. Además, el 25,7% de jóvenes enfrenta un bloqueo estructural o barreras complejas para ingresar al mercado laboral, relacionadas con la falta de experiencia previa para el primer empleo, la falta de ofertas confiables, así como las responsabilidades familiares y de cuidado.

El análisis también reveló que el desafío principal del país no radica en la falta de capacidades individuales de los jóvenes, sino en una “falla de conversión”; es decir, en la dificultad para transformar las competencias y disponibilidad en oportunidades laborales reales, accesibles y sostenibles.

Estos hallazgos plantean la necesidad de acercar más a las empresas, los servicios de empleo y las instituciones de formación, así como ampliar las oportunidades para que los jóvenes puedan adquirir experiencia laboral y desarrollar competencias pertinentes a las necesidades de cada territorio.