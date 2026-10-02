Durante el encuentro, representantes del sector privado compartieron sus principales desafíos para encontrar, incorporar y retener talento, entre ellos la disponibilidad de perfiles técnicos y especializados, la rotación y la productividad. (Foto: iStock)
Durante el encuentro, representantes del sector privado compartieron sus principales desafíos para encontrar, incorporar y retener talento, entre ellos la disponibilidad de perfiles técnicos y especializados, la rotación y la productividad. (Foto: iStock)
/ andresr
Por Redacción EC

¿Cómo lograr que las capacidades se conviertan en oportunidades reales de empleo y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren el talento que necesitan? Esta fue una de las preguntas del Encuentro Empresarial 2026: Empresas que generan empleo, organizado con el apoyo de la Unión Europea (UE) y que reunió a representantes del sector privado, instituciones públicas y organizaciones de cooperación.

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