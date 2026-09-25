Durante la jornada también se presentará un estudio de la Cámara de Comercio de Lima sobre el talento que requieren las empresas. | Foto: Andina/ Referencial.
Durante la jornada también se presentará un estudio de la Cámara de Comercio de Lima sobre el talento que requieren las empresas. | Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

Las brechas entre el talento que necesitan las empresas y las capacidades disponibles en el mercado laboral serán el eje de un encuentro que reunirá a representantes del sector privado, entidades públicas, organismos de cooperación y organizaciones vinculadas a programas de empleabilidad.

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