Las brechas entre el talento que necesitan las empresas y las capacidades disponibles en el mercado laboral serán el eje de un encuentro que reunirá a representantes del sector privado, entidades públicas, organismos de cooperación y organizaciones vinculadas a programas de empleabilidad.

El espacio, denominado “Encuentro Empresarial 2026”, es impulsado por la Unión Europea y se realizará el próximo 1 de octubre. La jornada buscará identificar desafíos y oportunidades para acercar la demanda laboral de las empresas a las iniciativas de formación, empleabilidad e inserción laboral que desarrollan el sector público, privado y la cooperación internacional.

Uno de los principales puntos de la agenda será el lanzamiento del estudio “El talento que requieren las empresas peruanas”, elaborado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con el apoyo de la Unión Europea.

El documento busca aportar información sobre las necesidades actuales del sector empresarial y servir como insumo para el diálogo entre empresas y autoridades en torno al empleo formal y decente, con especial énfasis en las oportunidades laborales para los jóvenes.

¿Qué perfiles buscan las empresas?

El encuentro abordará algunos de los principales problemas que enfrentan las compañías para cubrir sus necesidades de talento, entre ellos la disponibilidad de perfiles técnicos y especializados, la rotación laboral y los desafíos de productividad.

La discusión también incluirá iniciativas que buscan reducir estas brechas, como la certificación de competencias laborales, el fortalecimiento de los servicios de intermediación laboral y la formación dual.

La propuesta busca acercar estos programas a las necesidades concretas de las empresas, de manera que la formación y las políticas de empleabilidad respondan en mayor medida a la demanda del mercado laboral.

Empresas, Estado y cooperación

La agenda contempla tres espacios de diálogo. El primero estará enfocado en innovación y cooperación y permitirá presentar iniciativas orientadas a cerrar las brechas de talento y mejorar la conexión entre formación, empleabilidad e inserción laboral.

El segundo será un panel empresarial, en el que representantes del sector privado abordarán los retos que enfrentan las compañías en materia de rotación, productividad y disponibilidad de trabajadores con perfiles técnicos y especializados.

Finalmente, un conversatorio de alto nivel reunirá a representantes de los sectores público y privado para discutir una agenda común sobre desarrollo del talento humano, empleo formal y productividad.

La Unión Europea desarrolla estas iniciativas junto con IILA, la Cooperación Alemana y la GIZ, además de la Cámara de Comercio de Lima, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y en el marco de la estrategia Global Gateway.

El objetivo también es incorporar a más empresas como participantes activos en estas iniciativas, tanto para fortalecer su capacidad de encontrar y desarrollar el talento que requieren como para ampliar las oportunidades de empleo formal y de calidad.