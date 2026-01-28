Unión Europea invirtió US$30.000 millones en Perú, pero incertidumbre política e inseguridad amenazan el flujo, ¿se impulsará pese a esto?

El Perú continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente para los países de la Unión Europea, que concentran un alto interés en colocar capitales en el país; con flujos de inversión que han demostrado un crecimiento sostenido a lo largo de los años.

En concreto, el Perú recibió cerca de US$30.000 millones en inversiones entre el 2014 y el 2024, según información del ‘Estudio de Inversión Extranjera Europea Directa en el Perú’. El análisis indica que, incluso, desde el 2019 se percibió un crecimiento importante de 63% en el flujo de dichas inversiones.

Durante el evento “Inversión Europea en el Perú”, Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en nuestro país, destacó que el interés de las empresas europeas ha logrado una generación de más de 100.000 puestos de trabajo, una cifra conservadora. Además, agregó que nuestra relación comercial ha permitido que las exportaciones peruanas crezcan 40% en los últimos cinco años, lo que ha generado un superávit cercano a US$ 3.400 millones anuales a favor del Perú.

Unión Europea.

Los datos, indicó Hatwell, demuestran que “la Unión Europea es el socio principal del Perú en términos de infraestructuras"; afirmando a la UE como el tercer socio comercial de mayor peso para el Perú. Sin embargo, para acelerar el ingreso de un mayor flujo de inversiones, nuestro país todavía debe resolver desafíos pendientes, como la mejora de los marcos regulatorios, la estabilidad política y la atención de problemas sociales.

Los retos en el camino

Marco Fragale, presidente de Eurocámaras, señaló que es necesario mejorar la previsibilidad del país mediante marcos regulatorios estables y un fortalecimiento institucional que brinde confianza a las inversiones de largo plazo. En ese sentido, resaltó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y consolidar instituciones sólidas que permitan impulsar, por ejemplo, proyectos en el sector energético.

“Lo que se necesita es fortalecer los proyectos de transmisión [eléctrica] y, particularmente, reducir la burocracia, de modo que los permisos se otorguen con mayor rapidez y se facilite el desarrollo ágil de los mismos”, detalló.

Respecto a la incertidumbre política, Fragale advirtió que esta “está poniendo un freno” a las inversiones y no descartó que, de no existir este factor, los resultados podrían ser mayores. Las mismas consecuencias tendría la inseguridad ciudadana, añadió.

“Los seguros están incrementándose porque existe un mayor riesgo de pérdida de activos o de disrupciones en las operaciones por temas de inseguridad ciudadana. Esto tiene un impacto directo en los costos y, al incrementarse, las inversiones se vuelven menos eficientes; incluso, algunas podrían no concretarse”, subrayó.