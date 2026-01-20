Universidad Científica del Sur: la historia del grupo educativo que hoy acelera su expansión e invertirá S/500 millones

Con 25 años de trayectoria, la Universidad Científica del Sur continúa fortaleciendo su presencia en el Perú, con objetivos claros en esta etapa: consolidarse en las carreras de ingeniería e inaugurar próximamente su clínica universitaria para potenciar las prácticas en salud de sus estudiantes. Solo el 2025 logró un crecimiento de 35% y maneja una comunidad de 40.000 alumnos. Este logro le ha valido a Gonzalo Dextre, CEO de Grupo Educa_D, ser reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC), en la categoría Empresa Corporativa.

El Grupo Educa_D es una empresa familiar que fundó el instituto SISE y la Universidad Científica del Sur, la cual concentra el 80% de participación del holding. La casa de estudios universitarios nació para responder a la necesidad de ampliar la cobertura de la educación superior en el país, con un énfasis particular en las carreras de salud. Así, si bien inició operaciones con siete carreras, hoy cuenta con una oferta académica de 43 programas.

“Estamos trabajando muy duro para consolidar el liderazgo en la formación en medicina. Tenemos una fortaleza clara en las carreras vinculadas a la salud y el ambiente, como medicina humana, medicina veterinaria y zootecnia, entre otras. Además, en los últimos años hemos avanzado con mucha fuerza en las carreras de ingeniería”, señala Dextre.

Los planes de la Universidad Científica del Sur

Dextre considera que la universidad ya forma parte del grupo de las instituciones más grandes del país, lo que impulsa una ambiciosa estrategia de crecimiento. En ese marco, el grupo planea ejecutar una inversión de S/500 millones en los próximos años, destinada a la ampliación de la segunda torre del campus de Lima Norte, la construcción de la infraestructura para su primera clínica de investigación, un nuevo pabellón en el campus de Villa, la ampliación del campus de Ate y el inicio de las obras mayores del campus de Aramburú en Surquillo, siendo este último el único proyecto que aún no ha comenzado.

“La construcción [de la clínica] ya se está realizando y esperamos que a inicios de 2027 pueda entrar en funcionamiento. Con ella buscamos fortalecer la prestación de servicios de salud de manera cercana a nuestros distintos campus, ya que no solo generará casuística para la investigación o acercará al alumno a sus prácticas, sino que también permitirá trabajar el rol de la proyección social”, explica.

La mirada va más allá. De cara a los próximos dos años, la universidad espera dar forma a su primer proyecto de internacionalización, del cual aún no brindan mayores detalles. Este plan acompaña la expectativa de mantener el crecimiento en los ingresos: al cierre de 2025 alcanzaron una facturación de S/590 millones y para fines de este año proyectan llegar a S/685 millones.

Premios LEC

Todo este desarrollo, destaca Dextre, ha sido posible gracias a la conformación de equipos de trabajo sólidos y alineados con los objetivos de la organización. “Lo primero es entender cuáles son las necesidades de la organización y del cliente. A partir de eso, se arma un buen equipo, con personas que tengan las competencias y la cultura necesarias para las tareas que se les van a encargar, así como para innovar y exigir altos estándares”, afirma.

Respecto al Premio LEC, considera que se trata de un reconocimiento a una organización que no solo busca transformar la vida de sus estudiantes, sino que también ha logrado fortalecer un proyecto empresarial construido desde el ámbito familiar y consolidar la unión de quienes lo impulsan.