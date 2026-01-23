Ambas instituciones indicaron que este vínculo reafirma el compromiso por impulsar proyectos conjuntos, orientados al desarrollo de infraestructura moderna y sostenible. Foto: Universitario.
Redacción EC
Redacción EC

anunció la renovación de sponsorship oficial con Grupo Altos por todo el año 2026 La marca estará visible en la parte trasera del short del plantel principal y también apostará por las divisiones menores.

De acuerdo con el conjunto crema, esta renovación permitirá continuar con el fortalecimiento del Estadio Monumental U Marathon, así como de los principales campos de entrenamiento del club, Campomar y VIDU, mediante la implementación de sistemas de infraestructura especializados para el deporte, enfocados en la seguridad, la funcionalidad y el alto rendimiento.

Maro Villalobos

"Grupo Altos seguirá aportando su experiencia técnica y soluciones estructurales diseñadas para responder a las exigencias del fútbol profesional y formativo“, sostuvo Universitario en su página web.

Ambas instituciones indicaron que este vínculo reafirma el compromiso por impulsar proyectos conjuntos, orientados al desarrollo de infraestructura moderna y sostenible.

Con esta renovación, Universitario de Deportes reafirmó su apuesta por relaciones institucionales sólidas y de largo plazo.

