Universitario de Deportes anunció la renovación de sponsorship oficial con Grupo Altos por todo el año 2026 La marca estará visible en la parte trasera del short del plantel principal y también apostará por las divisiones menores.

De acuerdo con el conjunto crema, esta renovación permitirá continuar con el fortalecimiento del Estadio Monumental U Marathon, así como de los principales campos de entrenamiento del club, Campomar y VIDU, mediante la implementación de sistemas de infraestructura especializados para el deporte, enfocados en la seguridad, la funcionalidad y el alto rendimiento.

"Grupo Altos seguirá aportando su experiencia técnica y soluciones estructurales diseñadas para responder a las exigencias del fútbol profesional y formativo“, sostuvo Universitario en su página web.

Ambas instituciones indicaron que este vínculo reafirma el compromiso por impulsar proyectos conjuntos, orientados al desarrollo de infraestructura moderna y sostenible.

Con esta renovación, Universitario de Deportes reafirmó su apuesta por relaciones institucionales sólidas y de largo plazo.