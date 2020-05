Debido al impacto económico del coronavirus, el administrador de Universitario de Deportes designado por Gremco, Carlos Moreno, anunció el fin de semana que se aplicaría la suspensión perfecta de labores al primer equipo del club.

Luego de un pronunciamiento de los jugadores sobre la medida, se conoció que se retomaron las negociaciones. Ambas partes prefirieron no comentar al respecto hasta que se resuelva el tema. De otro lado, semanas atrás, la administración también comunicó que se desvinculaba a un “número importante de trabajadores en el ámbito deportivo”, entre estos, al equipo femenino. ¿Pero cuáles son las facultades en materia laboral de la actual gestión?

UNIVERSITARIO EN UN LIMBO

El estado de emergencia nacional tomó a Universitario en un proceso de cambio de administración. Carlos Moreno había sido designado en Junta de Acreedores liderada por la constructora Gremco el 14 de febrero. Indecopi informó a este Diario que el acta de los acuerdos tomados en Junta, entre estas el nombramiento de Moreno, fue validada.

Pero de otro lado, a inicios de marzo, la Comisión de Procedimiento Concursales (CCO) dejó sin efecto el registro de Moreno para actuar como administrador concursal por no cumplir con los requisitos. En simple, lo inhabilitó.

En esta línea, dispuso que se mantenga provisionalmente en las administraciones en las que se encuentre hasta que se designe a su reemplazo. Se detalló también que “no puede disponer del patrimonio del deudor”.

En este contexto, Richard Almerco, director gerente de Almerco y Asociados, y Alfonso Pérez-Bonany director del área concursal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, explicaron que, de acuerdo con la Ley General Concursal, Moreno es el actual administrador del club, dado que las decisiones de la Junta se efectúan de inmediato respecto a la interna de la institución, incluyendo así medidas sobre los empleados.

MIRA : Universitario de Deportes aplicó suspensión perfecta de labores al primer equipo

“Los empleados son parte del proceso concursal y para todo lo que es parte de los procesos rigen los acuerdos de Junta que se ejecutan de manera inmediata. Moreno tiene facultades para temas laborales”, indicó Pérez-Bonany.

Sin embargo, Germán Lora, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo, señaló que las decisiones que incluyen modificaciones de relaciones laborales con sus empleados solo pueden ser tomadas por las personas que tengan sus poderes inscritos en registros públicos.

Esto, a razón de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) debe realizar las inspecciones correspondientes y, por defecto, contactar con el representante autorizado.

Lora detalló que esto es ajeno a que se trate de empresas en procesos concursales o no. “En el ámbito estrictamente legal, la persona que represente a cualquier organización, se encuentre en proceso concursal o no, debe tener sus poderes inscritos. Las resoluciones del Ministerio de Trabajo o judiciales se rigen a partir de poderes”.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), sin embargo, el poder de Universitario de Deportes en la actualidad lo tiene Raúl Leguía (que representa a Solución y Desarrollo, designada por la Sunat).

Estos poderes facultan, por ejemplo, a “contratar, amonestar, suspender, reemplazar, separar a trabajadores necesarios para la buena marcha de la institución”, entre otros. También a “representar a la institución en cualquier asunto de carácter laboral sea con servidores con vínculo laboral vigente individual o colectivamente”.

(Fuente: Sunarp)

No obstante, Almerco señaló que la inscripción de poderes en registros públicos no es un determinante para reconocer a una administración, debido a que no refleja la situación real del proceso, sino que presenta por defecto un desfase por trámites documentarios.

Los dos abogados concursales coincidieron en decir que, si bien Leguía tiene estos poderes, no puede ejercerlos porque fue removido en Junta de Acredores con los votos requeridos (mayoría simple). De hacerlo se configuraría una defraudación.

Consultado al respecto, Moreno indicó a El Comercio que el trámite de inscripción de sus registros públicos ya se ha iniciado y “debe culminar apenas se levante la cuarentena y los registradores públicos vuelvan a sus labores”. “Todo está bien encaminado y ya se presentó la copia certificada por Indecopi del acta de Junta de Acreedores del 14 de febrero en el que me designan”, complementó el gestor designado por Gremco.

Así, Almerco señaló que el acta certificada por el Indecopi sería el “caballito de batalla” de Moreno para sustentar que representa a Universitario de Deportes al adoptar cualquier medida laboral ante las autoridades respectivas.

A partir de esto, el MTPE cumplirá un rol importante en Universitario durante este estado de emergencia. Este ministerio deberá evaluar la admisibilidad de la medida laboral adoptada, sea una suspensión perfecta y/o desvinculación de trabajadores.

“Cuando Moreno presente la solicitud para aplicar una medida, habrá que ver si el MTPE la considera a pesar de que él no está en registros públicos y está inhabilitado para ejercer como administrador concursal. Con la validación del acta certificada por Indecopi, que es constitutiva, Moreno se tendrá que presentar y explicar que sus registros públicos están en trámite y que se mantiene provisionalmente. Esto, para evaluar la admisibilidad de la medida”, explicó Almerco.

El siguiente paso será evaluar la procedencia o improcedencia de la medida laboral, es decir, si la aceptan porque tiene sustento o la rechazan. Pérez-Bonany agregó que el MTPE deberá indagar, en primer lugar, si Leguía -que tiene la inscripción de registros públicos- hizo los pagos respectivos a los jugadores y, posteriormente, si se tiene la capacidad para afrontar los siguientes compromisos. Todo esto en el marco de evaluar la aplicación de la suspensión perfecta.

“El MTPE fiscaliza para determinar si la suspensión perfecta en verdad fue la última alternativa posible. Verá si Leguía, quien controla los pagos porque tiene los poderes sobre las cuentas bancarias (registros públicos), ha depositado las remuneraciones. Así, solo habrá suspensión si Leguía pagó o no. El MTPE deberá complementar la información con la administración de ahora y la que salió”, manifestó Pérez-Bonany.

En tanto, desde la perspectiva de Lora, cuando el MTPE realice la inspección correspondiente “tendrá que aparecer la persona que tengan estos poderes en registros públicos para que represente al club".

¿A QUIÉN RECLAMAN LOS EMPLEADOS?

Los expertos concursales recordaron que la relevancia de los registros públicos responde a que les da oponibilidad, es decir, facultad de representar al club en el exterior, como para trámites registrales, judiciales, entre otros. Pero también para un tema no menor: acceso en temas bancarios, lo que sirve para que se cumplan con los pagos a los empleados.

“Para fines bancarios, comerciales, entre otros, se piden poderes. Si mañana Universitario quiere firmar con un patrocinador nuevo o ir al banco le van a pedir registros públicos y Moreno en su condición de administrador no los tiene”, detalló Perez- Bonany.

“Leguía tiene la chequera, administra los contratos, pero no puede ejecutar medidas porque fue removido”, agregó Almerco.

“Los empleados son parte del proceso concursal y para todo lo que es parte de los procesos rigen los acuerdos de Junta que se ejecutan de manera inmediata. Moreno tiene facultades para temas laborales”, indicó Alfonso Pérez-Bonany director del área concursal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.l | Foto: Fernando Sangama/GEC

Almerco indicó que lo que correspondía era que Leguía traspase la administración a Moreno en un máximo de 10 días hábiles desde su remoción. Pero evidentemente ello no ocurrió.

En esta línea, agregó que si el Indecopi actuara de mejor forma impondría sanciones para agilizar los procesos, pero no sucede. “El Indecopi deja que los dos administradores se peleen entre sí y, bajo este contexto de incertidumbre, son los empleados los más perjudicados”.

En esta línea, Almerco mencionó que todos estos factores configuran un escenario donde los trabajadores de Universitario de Deportes tienen una administración acéfala, es decir, no saben a quién acudir en busca de respuestas concretas.

“Incluso, se tiene que recordar que Moreno está inhabilitado, pese a que se mantiene en el cargo. En buena cuenta, los trabajadores tienen una administración acéfala. El actual administrador por más que quiera pagar a los jugadores o buscar ingresos no puede porque no tiene poderes en registros públicos y el antiguo administrador por más que pueda hacerlo está impedido porque fue removido. ¿Cómo llamamos a ese acto?”, enfatizó Almerco.

Los dos abogados concursales concluyeron que la mejor y más cercana solución -dadas las circunstancias- es que la Junta de Acreedores de Universitario se reúna para designar al reemplazo de Moreno en cuando se levante la cuarentena, en bien de los empleados y la institución.

______________________________

¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Video relacionado

Mercados que cumplan con medidas sanitarias recibirán bono de hasta 2 millones