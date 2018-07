Universitario: Ingresos disminuyen en más de S/6 mlls. durante 2018

Durante la Junta de Acreedores de Universitario de Deportes del día de hoy, miércoles 25, convocada por Gremco para modificar el Estatuto del Club a fin que éste pueda gozar de la exoneración del Impuesto a la Renta, la Administración actual no fundamentó con sustento técnico cómo dicho beneficio otorgaría mayor liquidez a la institución deportiva, motivo por el cual dicha propuesta no fue aprobada, informó la Sunat.

El Club viene arrojando pérdidas en los últimos 3 años, por lo que financieramente cualquier exoneración de pago de impuesto a la renta no tendría efecto alguno. Al no generar utilidades, no pagan impuesto a la renta.

Tampoco sería viable promover un cambio del Estatuto para obtener un beneficio tributario, pues la Ley Concursal establece que en caso de liquidación, los activos del deudor serán utilizados para pagar los créditos de sus acreedores y no necesariamente se destinarían a otros fines como plantea la propuesta.

Para la Sunat es más eficiente enfocarse en generar nuevos ingresos por sponsorías, taquilla, entre otros.

Solo comparando los ingresos del primer y segundo trimestre del 2018, se observa que los ingresos del Club han disminuido, de más de S/11 millones en el primer trimestre a poco más de S/5 millones en el segundo trimestre, lo que implica una disminución total de más de S/6 millones equivalente al 53% de los ingresos del primer trimestre, según informó la Administración al Indecopi.

Asimismo, debería evitar el adelanto de su principal ingreso por derechos televisivos, habiendo comprometido durante el año 2017 más de tres facturas por dicho concepto hasta el año 2019 y que asciende a más de S/4 millones y medio que el Club dejó de percibir, además del costo financiero que ello representa.

En la Junta de Acreedores también se requirió a la Administración del Club que empiece por ahorrar, reduciendo gastos, asesorías y evitando más sanciones y multas por retrasos e incumplimiento de sus obligaciones laborales, tributarias y deportivas, así como dejar de presentar información inconsistente a los acreedores y al Indecopi, tal como han reconocido los representantes de la Administración en la junta de hoy.

Durante el año 2017 se pudo haber gestionado un ahorro de aproximadamente S/5 millones, según lo informado por el Administrador al Indecopi.

"La Sunat se reafirma en mantener su apoyo a la reestructuración del Club Universitario de Deportes que le permita cumplir con el pago de sus deudas y que le asegure contar con sostenibilidad económica, financiera y deportiva", manifestó la entidad.