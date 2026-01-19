Universitario de Deportes anunció la incorporación de Sky Airline como su nuevo patrocinador y aerolínea oficial, que acompañará a los equipos de fútbol masculino y femenino a lo largo de la temporada 2026.

Gracias a este acuerdo, la marca Sky estará presente en la parte posterior izquierda del short oficial de ambos equipos y será la aerolínea a cargo de los traslados aéreos de los planteles cremas.

“Para Universitario es muy valioso contar con el respaldo de Sky Airline durante la temporada 2026. Esta unión refleja la confianza de una marca internacional en el proyecto institucional y deportivo del club, y reafirma nuestro compromiso de seguir creciendo de manera ordenada y sostenible, tanto en el fútbol masculino como en el femenino”, destacó el administrador del Club Universitario, Franco Velazco.

Por su parte, José Raúl Vargas, gerente general de Sky en Perú sostuvo que esta alianza refleja el deseo de estar presente en el deporte.

“Para Sky es un honor volver a acompañar a Universitario de Deportes dentro y fuera de la cancha, esta vez sumando al equipo masculino a nuestro patrocinio. Esta alianza refleja nuestro deseo de estar presentes en aquellos espacios que une e inspira a los peruanos, como es el deporte”, agregó Vargas.