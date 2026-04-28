Resumen

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Pese a la evidencia, muchas organizaciones aún abordan el tema desde iniciativas aisladas, como talleres o beneficios puntuales, sin integrarlo dentro de sus sistemas de gestión. Foto: GEC.
Pese a la evidencia, muchas organizaciones aún abordan el tema desde iniciativas aisladas, como talleres o beneficios puntuales, sin integrarlo dentro de sus sistemas de gestión. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Reporte de Burnout 2025 elaborado por Buk, uno de cada seis trabajadores en Perú experimenta burnout (agotamiento) de manera frecuente, posicionando al país como el de mayor incidencia en la región. A nivel general, casi la mitad de los colaboradores declara haber atravesado episodios de agotamiento laboral al menos una vez.

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