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Resumen

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El mercado petrolero global atraviesa uno de los episodios más disruptivos de los últimos años, así lo advierte Debnil Chowdhury, Executive Director, Head of Americas y Europa Fuels and Refining de S&P Global Commodity Insights, quien sostiene que la combinación de tensiones geopolíticas y cambios estructurales en la industria ha generado “uno de los mayores shocks en el mercado petrolero global”.

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