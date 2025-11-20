La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) celebró la 29° edición de Creatividad Empresarial, evento que premia la innovación en el Perú. Este año, el certamen destacó por la diversidad de propuestas presentadas y por el impacto que las organizaciones lograron en sus sectores al apostar por la creatividad como motor de transformación.

La gala de premiación se realizará el 20 de noviembre de 2025 en el Campus Villa de la UPC. En esta edición 2025, el premio registró más de 250 nuevas postulaciones, provenientes tanto de Lima como de distintas regiones del país.

La UPC destacó el alcance nacional y el compromiso de empresas e instituciones de todos los tamaños con la mejora continua.

Se reconocerán a más de 20 categorías y se entregarán distinciones especiales en las categorías de Pequeña Empresa, Mediana Empresa y Gran Empresa, visibilizando la innovación en diferentes escalas organizacionales.

El certamen cuenta con el respaldo de El Comercio, RPP y Canal N como coorganizadores, además del apoyo de Southern Perú, Grupo Gloria y Bryson Hills Perú como auspiciadores, y de la Escuela de Postgrado (EPG) de la UPC, PwC, Cerro Verde y Shift como colaboradores.