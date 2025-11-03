Upland Oil & Gas, luego de que Petro-Perú la descalificara por una insolvencia económica, señaló que ha cumplido con enviar el día 9 de octubre de 2025 toda la información legal y financiera solicitada con el debido sustento financiero para garantizar la totalidad del nuevo monto de inversión exigido.

MÁS INFORMACIÓN: CADE Ejecutivos 2025 confirma la presencia de presidente José Jerí en la sesión inaugural

Señalaron que, en esta comunicación, se envió la información solicitada a través del Informe de Solvencia Financiera elaborado por la empresa JCR, empresa regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), tal como lo solicitó Perú-Petro.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Upland Oil & Gas viene demostrando su capacidad técnica-económica en la Reactivación en tiempo récord del Lote 8 (Loreto) con un exitoso modelo de Eficiencia Operativa y Gestión Social. Hoy, el Lote 8 produce aproximadamente 5.000 barriles de petróleo por día, abasteciendo a la Refinería de Iquitos, operada por Petro-Perú, a quien Upland le ha otorgado una línea de financiamiento hasta por 35 millones de dólares a nuestra empresa del Estado, como línea de crédito para la compra del crudo”, indicaron.

En ese sentido, Upland Oil & Gas señaló que está preparada para operar el Lote 192, que actualmente se encuentra paralizado hace más de 5 años. La compañía remarcó que el Estado peruano dejó de percibir más de mil millones de dólares en impuestos y regalías en dicho periodo.

La proyección inicial indica que una vez reactivado, el Lote 192 alcanzaría una producción por encima de 12.000 barriles diarios, multiplicando el impacto positivo en la región.

Asimismo, reiteró que cuentan con el capital y el financiamiento suficiente para cumplir con el programa de inversión indicado por Perú-Petro (a pesar de que lo consideran excesivo) y está dispuesto a brindar una línea de crédito a la petrolera estatal para la compra de dicho crudo para abastecer a sus refinerías de Talara e Iquitos (principalmente la Refinería de Talara).