El mercado inmobiliario en Lima continúa mostrando señales de recuperación moderada. De acuerdo con el último informe del Índice del Mercado Inmobiliario de Urbania, el precio promedio de venta en la ciudad se ubica alrededor de S/6,886 por m2, acumulando un crecimiento de 1% en lo que va del año y una tendencia estable en los últimos meses.

“Este ligero aumento de precios es consecuencia de diversos factores, pero sobre todo confirma una reactivación progresiva del mercado de compra, principalmente impulsada por una mayor demanda y un renovado interés por la adquisición de vivienda frente al alquiler”, explicó Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania.

El index desarrollado por el portal inmobiliario muestra a distritos como Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel, Surquillo y Cercado de Lima, identificados como Lima Moderna, con precios que oscilan entre los S/6,000 y S/7,000 por m2, ubicándose en una “zona media” con respecto al promedio de precios, pero con ventajas competitivas en conectividad, acceso a servicios y cercanía a zonas laborales.

Para Barredo, este equilibrio los convierte en los distritos con mayor rotación de proyectos inmobiliarios, por eso también son los que más se ofertan en ferias como Expo Urbania. “Lima Moderna se ha consolidado como una de las zonas más atractivas para comprar vivienda porque combina ubicación estratégica con precios todavía accesibles frente a distritos como San Isidro o Miraflores”, agregó.

Distritos más caros: Lima Top mantiene liderazgo

Los distritos tradicionalmente más exclusivos continúan liderando el ranking de precios. Barranco, San Isidro y Miraflores registran valores de S/ 2,068 por m2, S/9,169 por m2 S/8,831 por m2, respectivamente, consolidándose como las zonas más costosas de la capital. Si hablamos de zonas específicas, San Isidro Sur casi alcanza los S/12,000 por m2, posicionándose como la zona más cara del mercado inmobiliario limeño.

Distritos más accesibles: oportunidades en Lima Norte y Callao

El informe señaló a los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores y Callao como los que concentran, actualmente, los precios más accesibles, con valores que parten desde aproximadamente S/2,956 por m2.

PUEDES VER: Juan Carlos del Prado es designado como nuevo presidente de Indecopi

“Es por eso que estos distritos se han consolidado como alternativas atractivas para compradores de primera vivienda e inversionistas, especialmente por su potencial de valorización asociado al desarrollo urbano y mejoras en infraestructura”, destacó el gerente de marketing de Urbania. Pero, ¿dónde subieron más los precios? El informe reveló que el 61% de los distritos de Lima registran incrementos interanuales en sus precios, lo que evidencia una tendencia general al alza.

Entre los distritos con mayor crecimiento destacan: Lince (+6,3%), Magdalena del Mar (+6,3%), Breña (+5,8%) y San Juan de Miraflores (+5.6%). Estos incrementos responden principalmente a una mayor demanda en zonas emergentes y a la expansión de proyectos inmobiliarios fuera de los distritos tradicionales.

“Estamos viendo un mercado de venta más dinámico en comparación con el año pasado. Si bien el crecimiento de precios es moderado, hay una mayor actividad y oportunidades tanto en distritos consolidados como en zonas emergentes, donde la valorización sigue siendo atractiva”, concluyó Barredo.