Resumen

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Lima Top mantiene el liderazgo con distritos más caros: Barranco, San Isidro y Miraflores registran valores de S/ 2,068 por m2, S/9,169 por m2 S/8,831 por m2, respectivamente. Foto: Andina/ Referencial.
Lima Top mantiene el liderazgo con distritos más caros: Barranco, San Isidro y Miraflores registran valores de S/ 2,068 por m2, S/9,169 por m2 S/8,831 por m2, respectivamente. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

El mercado inmobiliario en Lima continúa mostrando señales de recuperación moderada. De acuerdo con el último informe del Índice del Mercado Inmobiliario de Urbania, el precio promedio de venta en la ciudad se ubica alrededor de S/6,886 por m2, acumulando un crecimiento de 1% en lo que va del año y una tendencia estable en los últimos meses.

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