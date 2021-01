Conforme a los criterios de Saber más

El inicio de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos permitirá fortalecer las relaciones bilaterales con el país en medio de esta coyuntura de pandemia, indicó Aldo R. Defilippi, director ejecutivo de Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú).

“El cese de políticas proteccionistas favorecerá al comercio exterior y, desde esa perspectiva, Perú está muy bien posicionado por su tratado de libre comercio (TLC)”, refirió.

Agregó que la composición del comercio con EE.UU. es muy conveniente para el país, porque Perú importa bienes de capital, tecnología e insumos, como maíz y algodón del tipo que no se producen a nivel local, pero que permite exportar al resto del mundo y mantener una balanza comercial superavitaria.

“Las exportaciones a Estados Unidos son un número muy grande de partidas arancelarias con sus respectivos productos, que principalmente son de pequeñas y medianas empresas; e incorporan mucho trabajo. Es decir, tienen alto valor agregado. Estoy seguro de que esta tendencia continuará”, acotó.

De otro lado, Defilippi señaló que en los últimos años se ha dado una tendencia creciente de promover el “Inshoring” hacia América Latina, es decir, que empresas de Estados Unidos se muden a países de la región.

“En ese aspecto nos podríamos ver beneficiados. Sin embargo, si no se mantiene la estabilidad macroeconómica, la transparencia y se evitan las leyes populistas, el Perú perderá la confianza internacional y las inversiones migrarán a países con mayor capacidad de atracción. Vemos el ejemplo de Argentina, donde lamentablemente las empresas están cerrando y desinvirtiendo”, puntualizó.

BUEN DESTINO PARA EXPORTACIONES

Por su parte, Edgar Vásquez Vela, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, sostuvo que Estados Unidos es un importante destino de las exportaciones peruanas, en particular de las que contienen alto valor agregado.

Consideró que la forma cómo EE.UU. enfrente la pandemia y cómo las empresas peruanas aprovechen las oportunidades que ofrecen los más de 50 estados que conforman ese país, influirán en la recuperación de los despachos.

ADEX informó que entre enero y noviembre del 2020, los envíos de productos no tradicionales a EE.UU. (US$ 3 mil 415 millones), cayeron -0,9%. La agroindustria, el sector más importante por monto exportado (US$ 2 mil 114 millones), creció 10,4%, debido al buen desempeño de los arándanos, uvas frescas, espárragos y paltas, entre otros.