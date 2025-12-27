Vacaciones de verano impulsarían el turismo, ¿qué regiones serán las más beneficiadas?

Después de Navidad, cientos de peruanos empiezan a preparar sus maletas para disfrutar de las vacaciones de verano, una temporada que impulsaría el turismo interno entre enero y marzo del 2026 gracias al mayor flujo de viajeros hacia distintos destinos del país.

Patricia Campos, presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), proyecta que el turismo interno crecerá entre 4% y 6% en comparación con el verano del 2025. Esto implicaría el desplazamiento de hasta 7 millones de personas que realizarán al menos un viaje dentro del país, motivados por vacaciones familiares, escolares o escapadas cortas.

“El verano es una de las temporadas más importantes del año, ya que puede representar hasta el 35% del movimiento turístico interno anual. Es clave para la liquidez de hoteles, aerolíneas, operadores y agencias de viaje. En destinos como Paracas, por ejemplo, si estos tres primeros meses del año no son buenos, todo el año se ve afectado, porque es cuando más se vende”, explicó.

Campos detalló que la duración promedio de los viajes es de tres días, con costos que varían según el destino. Para esta temporada, se estima un gasto de entre S/600 y S/900 para viajes a Ica, Paracas o Huaraz. En tanto, si el destino es Cusco, Arequipa o la selva, el presupuesto oscila entre los S/1.500 y los S/2.100 por los boletos de avión.

Expectativas en La Libertad y el auge de Paracas

La ausencia del Festival de la Marinera en Trujillo ha reducido el flujo turístico en enero, señaló Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad. Aun así, el gremio proyecta un crecimiento de 15% en la temporada de verano frente al año anterior. La tendencia de recuperación, indicó, se mantiene desde el 2024, especialmente entre enero y febrero.

“Estamos reuniéndonos con empresarios e instituciones para recuperar el festival, que significaba la llegada de unos 10.000 turistas a fines de enero, impulsando la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes”, declaró Guerra a El Comercio.

No obstante, el vocero advirtió que persisten otros desafíos. En particular, los turistas han observado el desorden urbano y la falta de mejoras en el ornato de Trujillo, como el estado de las pistas y la limpieza. “El visitante se siente más incómodo por estos aspectos que por la inseguridad”, remarcó.

Además, aún es limitada la llegada de turistas extranjeros, quienes gastan hasta tres veces más que el visitante nacional. Actualmente, este segmento representa entre 7% y 10% del total.

Pese a ello, en el verano del 2026 la región podría recibir cerca de 83.000 turistas, atraídos por su historia y cultura, con visitas a las huacas del Sol y la Luna, y a Chan Chan. La gastronomía y las playas también juegan un rol clave, especialmente en los balnearios de Huanchaco y Malabrigo.

En Trujillo, la Ciudad de la Eterna Primavera, nos sumergimos en una mezcla de encanto colonial y riqueza histórica. Sus calles empedradas y edificaciones bien conservadas nos transportan a épocas pasadas, mientras que las imponentes Huacas del Sol y de la Luna nos cuentan la grandeza de la antigua civilización Moche. Trujillo es el punto de partida perfecto para comenzar esta aventura inolvidable por el norte del Perú. (Foto: Traveler). / Traveler

Por otro lado, la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur) informó que el destino ya se encuentra activado y esperan una ocupación hotelera total. Para el verano, proyectan un crecimiento cercano al 10%, con la llegada de unos 550.000 turistas, de los cuales el 90% provendría de Lima y el resto del extranjero o de otras regiones del país.

“Cada turista permanece en promedio 1,3 días. Desde la Cámara creemos que el flujo podría incrementarse significativamente si contáramos con un aeropuerto operativo (en Ica), ya que el acceso por carretera desde el Callao es bastante complicado”, señaló Eduardo Jáuregui, presidente de Capatur.

Paracas tiene una extensión de 335.000 hectáreas, un área mayor que la de toda Lima Metropolitana. El 65% son aguas marinas y el 35% restante islas y tierra firme. / xeni4ka

Vacaciones fuera del país

El verano no solo impulsa los viajes internos. Se estima que cerca de 1,2 millones de peruanos saldrán del país durante esta temporada vacacional, lo que representa un incremento de 13% frente al año anterior. Entre los destinos más frecuentes figuran Europa, el Caribe y países que no exigen visa de ingreso.

Según Apavit, los precios promedio de los paquetes turísticos bordean los US$1.500 para destinos dentro de Sudamérica; alrededor de US$2.500 para el Caribe; y cerca de US$3.000 para Estados Unidos. En el caso de Europa, los paquetes superan los US$3.200.

Dentro de la región, los destinos más demandados son Brasil, Colombia y Argentina. En el Caribe destacan Punta Cana, Cuba y Aruba, mientras que en Estados Unidos —donde los viajes son menos frecuentes— los destinos preferidos son Orlando, Miami y Nueva York. Cancún, antes uno de los favoritos, ha reducido su demanda debido a la exigencia de visa.