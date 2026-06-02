Alianza Lima anunció la incorporación de Vega, cadena 100% peruana de supermercados, mayoristas y markets, como Patrocinador Asociado del primer equipo masculino.
A través de esta alianza, Vega se convierte en el primer retail peruano en vincularse al primer equipo masculino de la institución. Como parte de este vínculo, ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en el desarrollo de iniciativas y experiencias dirigidas a la hinchada. Próximamente, se anunciarán beneficios y descuentos especiales exclusivos para la comunidad blanquiazul, así como promociones y dinámicas pensadas para generar mayor cercanía y valor en cada punto de contacto con el hincha.
“Sumarnos a la familia aliancista representa una gran oportunidad para Vega, al tratarse de un club con mucha historia y una conexión única con su hinchada. Nos identificamos con valores como la unión, el compromiso y el trabajo constante, y confiamos en que este 2026, año en el que cumplimos 30 años, esta alianza nos permitirá seguir acercándonos a más familias peruanas y generar experiencias especiales para nuestros clientes e hinchas”, señaló Jerson Vega, Gerente General de Corporación Vega.
Por su parte, Diego Montoya, gerente comercial, marketing y comunicaciones de Alianza Lima se mostró entusiasmado con la incorporación de Vega como patrocinador del club victoriano. Además, anunció que están desarrollando nuevas experiencias y beneficios para sus hinchas.
“Estamos muy entusiasmados de que Vega se incorpore como Patrocinador Asociado del Club, siendo además la primera cadena retail en apostar por el Primer Equipo. Este tipo de alianzas no solo fortalecen nuestro ecosistema comercial, sino que permiten seguir generando valor real para nuestra hinchada, a través de nuevas experiencias y beneficios exclusivos que estaremos anunciando próximamente. Nos enorgullece ver cómo marcas nacionales como VEGA encuentran en Alianza Lima una plataforma sólida de crecimiento, respaldada por una comunidad altamente comprometida con quienes acompañan al equipo”, señaló Montoya.
