Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), se refirió al actual panorama institucional, en el marco de un cambio de gestión gubernamental. En ese sentido, valoró la política monetaria, pero mostró preocupación sobre el ámbito fiscal.

“La parte monetaria está fuerte, pero un fiscal débil es una amenaza, no inminente, pero debilita a futuro a la economía”, sostuvo en un episodio de Modo UP, un podcast de la Universidad del Pacífico.

Velarde destacó que en el Perú se haya formado un consenso sobre la importancia de mantener la estabilidad de precios y la institucionalidad que se requiere en el BCR.

“Hay cierto consenso, que felizmente todavía se mantiene, sobre lo que se puede generar por la hiperinflación. Ese consenso te asegura varios años, al menos, de que haya presión. Un consenso social en la prensa y la población que apoye que haya estabilidad”, agregó.

“La gente no recuerda, pero la hiperinflación fue horrible. En las pensiones, uno ganaba US$30.000 y luego tenía US$1. La capacidad de producción también se afectó. En la década de 1980 se tuvo tres años de caídas de 10%. Hubo un empobrecimiento tremendo de la población”, subrayó.

Además, apuntó al rol que ha tenido el Congreso de la República y el impulso de leyes. “Uno nota algo de eso (el olvido) en la postura fiscal. Hemos visto un Congreso que presta menos atención al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); un parlamento que está autorizando normas casi irresponsables, un gasto corriente creciendo fuertemente”, señaló.