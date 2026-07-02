El presidente del BCR valoró la política monetaria, pero mostró preocupación sobre el ámbito fiscal. Foto: GEC.
El presidente del BCR valoró la política monetaria, pero mostró preocupación sobre el ámbito fiscal. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), se refirió al actual panorama institucional, en el marco de un cambio de gestión gubernamental. En ese sentido, valoró la política monetaria, pero mostró preocupación sobre el ámbito fiscal.

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