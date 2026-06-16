Por Maritza Saenz

La ciudad de Iquitos, en la región de Loreto, volvió a ser la sede del Foro Regional del Banco Central de Reserva (BCR), evento que se realiza una vez al año de manera descentralizada. Durante dos días, expertos se reunieron para analizar los potenciales de la región y las oportunidades para mejorar su competitividad.

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