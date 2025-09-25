Durante su presentación en Perumin 37, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), analizó la coyuntura internacional marcada por los aranceles impulsados por Donald Trump, así como los riesgos de recesión en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas que persisten desde la invasión rusa a Ucrania.

El titular del BCRP advirtió que las medidas comerciales estadounidenses tienen un efecto de largo plazo sobre la región.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Nosotros, América Latina, lo que causa es una erosión en crecimiento, hace la economía más ineficiente, menos productiva, pero eso se nota en el tiempo. No es que en un año dado va a recesarse la economía”, señaló Velarde.

Respecto a los temores de una recesión en Estados Unidos, indicó que se han disipado. “Luego de la recesión en Estados Unidos, que alguna gente hablaba que podían ser altos a comienzos de año, primer trimestre, casi se han disipado. Y creo que casi nadie ahora habla de una próxima recesión en Estados Unidos este año al menos”.

Velarde recordó que desde la invasión de Rusia a Ucrania, en febrero de 2022, se ha elevado el índice de incertidumbre política a nivel global. No obstante, resaltó que los mercados financieros aún no reflejan ese nivel de riesgo.

“Hasta el 22 asumimos un montón de incertidumbre geopolítica, sin embargo los precios, los activos financieros no lo reflejan, lo que creo que está indicando que si hay posibilidades crecientes de conflicto, estas teorías son bastante bajas”, dijo.

Finalmente, al referirse al conflicto en Europa del Este, Velarde sostuvo que, pese a los roces con Polonia, una extensión mayor parece poco probable.

“La probabilidad de que el conflicto se extienda, por más que Polonia acuse que los aviones rusos están volando, que Polonia ha dicho que de repente podrían arribar los aviones rusos, probablemente no se generalice. Creo que los riesgos que todos sabemos, de una extensión de la guerra, o la posibilidad de incluso que usen un arma nuclear, sería terrible. Supongo que la prudencia va a primar al final, pero uno nunca sabes, ¿no?”, concluyó.