Durante una conferencia de prensa, tras la presentación del último Reporte de Inflación del país, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú se refirió al impacto económico de la guerra entre Israel e Irán y la participación de Estados Unidos.

Velarde indicó que ante la posible interrupción del estrecho de Ormuz, por donde pasa entre el 20% y 30% del petróleo que se transporta marítimante en todo el mundo, el precio del petróleo subiría.

“El riesgo es que el precio del petróleo subiera mucho, sí comienza a hacer atacado el estrecho de Ormuz, porque por el Ormuz pasa la mayor parte del petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Dubai. Casi el 28% del comercio mundial del petróleo pasa por ahí”, apuntó.

El presidente del BCRP señaló que el precio del petróleo podría subir hasta un 50% afectando la economía mundial.

Aunque sostuvo que la medida no dudaría mucho, pero si sería perjudicial.

“Cualquier interrupción sí podría afectar la producción de petróleo. Espero que no se produzca, pero sí es un riesgo. En sí es el mayor riesgo en el corto plazo que pudiera afectar la economía mundial, no de Perú, sino de todo el mundo. Qué el precio del petróleo suba 50%, aunque no creo que dure, pero si puede tener un efecto perjudicial”, apuntó.