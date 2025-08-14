Martín Vizcarra, ex presidente del Perú, fue sentenciado por el Poder Judicial a cinco meses de prisión preventiva como parte de la investigación que se le sigue por los casos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.
En ese sentido, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, indicó que, económicamente, la medida no afecta mucho, pero da una imagen de un país con problemas.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“No creo que afecte mucho, pero da una imagen de un país con problemas”, sostuvo Velardo.
Como se recuerda, el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, dictó este miércoles cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.
Tamariz advirtió durante la audiencia que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, por ello, declaró fundado el pedido de la Fiscalía para que el exmandatario vaya a prisión mientras continúa la investigación.
Por otro lado, Velarde presentó la moneda conmemorativa por el centenario de la reincorporación de Tarata, ubicada en el departamento de Tacna. La moneda presenta un valor nominal de un sol, el diseño, en calidad ‘proof’, incorpora en el anverso el Escudo de Armas del Perú junto al texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.
TE PUEDE INTERESAR
- Alianza Lima ilusiona y sigue avanzando en la Copa Sudamericana: este es el impacto en los ingresos del club y sus cifras de este año
- Más de S/ 400 millones podría perder el Estado por obras paralizadas de la ANIN, sobre todo de protección ante El Niño, alertan gremios
- ¿Cuáles son los distritos de Lima Top en los que aún puedes alquilar por menos de S/2.700 al mes?
- Western Union y Yape anuncian acuerdo que permite a peruanos recibir transferencias internacionales de dinero
- Perú entra al top 100 mundial en innovación educativa con Centrum PUCP, según ranking Wuri 2025
Contenido sugerido
Contenido GEC