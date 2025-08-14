Martín Vizcarra, ex presidente del Perú, fue sentenciado por el Poder Judicial a cinco meses de prisión preventiva como parte de la investigación que se le sigue por los casos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

En ese sentido, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, indicó que, económicamente, la medida no afecta mucho, pero da una imagen de un país con problemas.

“No creo que afecte mucho, pero da una imagen de un país con problemas”, sostuvo Velardo.

Martín Vizcarra en su audiencia de prisión preventiva. Foto: Hugo Pérez/@photo.gec

Como se recuerda, el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, dictó este miércoles cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.

Tamariz advirtió durante la audiencia que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, por ello, declaró fundado el pedido de la Fiscalía para que el exmandatario vaya a prisión mientras continúa la investigación.

Por otro lado, Velarde presentó la moneda conmemorativa por el centenario de la reincorporación de Tarata, ubicada en el departamento de Tacna. La moneda presenta un valor nominal de un sol, el diseño, en calidad ‘proof’, incorpora en el anverso el Escudo de Armas del Perú junto al texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.