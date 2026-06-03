Resumen

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Se recomienda revisar estos temas con un asesor tributario y/o con Sunat para determinar qué régimen corresponde según el nivel de operaciones y la estructura de las actividades o el negocio. (Foto: iStock)
Se recomienda revisar estos temas con un asesor tributario y/o con Sunat para determinar qué régimen corresponde según el nivel de operaciones y la estructura de las actividades o el negocio. (Foto: iStock)
/ filadendron
Por Redacción EC

Cada vez más personas generan ingresos a través de redes sociales, ya sea vendiendo productos importados, servicios o asesorías, entre otros. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 4 de cada 10 trabajadores en Perú generan ingresos de manera independiente.

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