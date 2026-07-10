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Resumen

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¿Así como hoy tenemos una gran oportunidad con el cobre, por qué no empezamos a hacer lo mismo con el gas?, se pregunta María Julia Aybar, vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil | Foto: Joel Alonzo
¿Así como hoy tenemos una gran oportunidad con el cobre, por qué no empezamos a hacer lo mismo con el gas?, se pregunta María Julia Aybar, vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil | Foto: Joel Alonzo
Por Juan Saldarriaga

Hunt Oil mira con atención a Venezuela y Ecuador, pero sin “dejar de ver el Perú”, remarca María Julia Aybar, vicepresidenta senior y Country Manager de la petrolera estadounidense en nuestro país.

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