Hunt Oil mira con atención a Venezuela y Ecuador, pero sin “dejar de ver el Perú”, remarca María Julia Aybar, vicepresidenta senior y Country Manager de la petrolera estadounidense en nuestro país.

La empresa de hidrocarburos viene trabajando en incrementar sus exportaciones de gas y en ampliar su cargadero de camiones en Pampa Melchorita, base desde donde se despacha el gas natural para la masificación en el sur y norte del país.

- ¿Sigue pensando que el sector hidrocarburos es un enfermo en fase terminal, mirando todo lo que está pasando con Petro-Perú y las trabas a la inversión en el sector?

Yo creo que el enfermo sigue enfermo. Sigue con oxígeno, pero no se quiere ir. Ahí está dando batalla. Nosotros seguimos aportando como sector, pero queremos ver el largo plazo. Necesitamos tener 50 o 60 contratos en exploración para reponer reservas y trabajarlas para el futuro, pero también para generar ingresos. Así como hoy tenemos una gran oportunidad con el cobre, ¿por qué no empezamos a hacer lo mismo con el gas? Pero si no lo buscamos ni le damos esa potencialidad, se nos va a cerrar la ventana.

- El gas de Camisea nos ha ayudado a sortear la crisis energética global. ¿Qué tan importante es este recurso?

Eso es algo de lo que, probablemente, no nos estamos dando cuenta. Definitivamente, la energía es el motor del crecimiento, y esa energía viene de varias fuentes. Por el lado de los hidrocarburos, tenemos petróleo, pero somos deficitarios en su producción. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que importarlo, pero el mayor precio del petróleo nos golpea. Sin embargo, tenemos otra fuente de energía, que es el gas natural, el cual sí producimos en abundancia y a precios competitivos.

- ¿El gas natural es la otra gran ventaja que tenemos, además del cobre?

Sí, porque eso genera energía competitiva para las industrias y el desarrollo del país, y eso es algo que nos está dando un gran respaldo para mitigar el impacto de los mayores precios de los combustibles.

La crisis en el Estrecho de Ormuz ha ocasionado que el gas peruano de exportación obtenga un mejor precio en los mercados.

- Hunt Oil exporta gas natural a través de Peru LNG. ¿Cómo se ha desarrollado la exportación durante la crisis energética?

Lo que hace Perú LNG es exportar gas natural licuado (GNL). Congela el gas para poder exportarlo, y el mundo está requiriendo ese gas por lo que ha pasado en el estrecho de Ormuz. Entonces, países productores como el Perú, que pueden vender GNL, están en una buena posición porque no solamente pueden colocar el producto, sino conseguir buenos precios.

- ¿Y eso beneficia también al Perú?

Eso es bueno porque no solamente genera beneficios para la empresa, beneficia también al país por los buenos precios de venta que realiza Perú LNG, y eso se refleja en las regalías que se pagan al Estado. Si hoy pudiéramos generar más gas y exportarlo, estaríamos generando más ingresos para la economía.

- ¿Qué hace falta para generar más gas?

Pues, disponer del gas. Hoy tenemos fuentes de gas, pero nos gustaría tener mucha más. Por ejemplo, estamos trabajando con Perú-Petro para ver cómo podemos habilitar mayores volúmenes de gas para seguir procesando y vendiendo.

- ¿Qué están conversando con Perú-Petro?

Ahora tenemos gas que se reinyecta en Camisea. Si pudiéramos sacarlo, eso nos permitiría procesarlo y venderlo. En eso estamos trabajando. Hemos logrado [liberar] algunos primeros volúmenes y esperamos liberar volúmenes adicionales.

- ¿De qué cantidad de gas estamos hablando?

No tengo los números exactos, pero se podrían habilitar algunos buques más para exportación.

- ¿Podríamos decir que este año el Perú va a tener más ingresos por regalías de gas natural?

Claro. Si podemos colocar más volúmenes, por supuesto.

Hunt Oil y el Consorcio Camisea buscan liberar el gas que se reinyecta en Malvinas para incrementar la producción y exportación de este energético.

VENEZUELA Y ECUADOR

- Usted señaló en el Summit 2026 de Dia1 que los países de Latinoamérica tienen una gran oportunidad para atraer inversiones en hidrocarburos, con excepción del Perú, debido a los problemas que enfrenta el sector. ¿Cómo ve Hunt Oil a nuestro país?

Hunt Oil está presente en el Perú y sigue comprometido con el Perú. Por ejemplo, pensamos ampliar el cargadero de camiones de GNL (en Pampa Melchorita) y también estamos viendo algunos proyectos de exploración. Pero no voy a mentir, también estamos viendo otros países en la región.

- ¿Qué países están mirando?

Estamos bastante emocionados porque hemos logrado firmar un acuerdo de entendimiento con Venezuela para evaluar posibilidades de desarrollo en petróleo. Eso nos entusiasma mucho porque podríamos empezar a trabajar en ese país y generar producción bastante atractiva. Es una apuesta bastante riesgosa y agresiva, pero estamos entusiasmados con ella.

- ¿Venezuela sería el segundo país de Latinoamérica donde desarrollarían operaciones?

Ahora sí, pero también estamos mirando Ecuador, siempre sin dejar de ver el Perú porque yo, como peruana, sigo muy comprometida en que tenemos que invertir aquí.

- ¿Esta expansión en Latinoamérica requerirá el concurso del staff peruano de Hunt Oil?

Por supuesto. Hunt tienen un recurso muy valioso en el Perú, y eso quiero resaltarlo porque la empresa ha apostado por el talento nacional. Muchas de las actividades que Hunt piensa desarrollar en la región las proyecta a través de su hub en el Perú. Tenemos una empresa que se llama Hunt Services, que brinda soporte a casi todas nuestras operaciones en el país, y esa empresa es la que soportaría nuestras operaciones en el momento en que se amplíen en la región.

- ¿Cuándo han firmado ese memorando de entendimiento con el gobierno de Venezuela?

Lo hemos firmado a inicios de mayo.

- ¿Qué dice ese memorando? ¿Es para explotar petróleo y también gas?

Es para explotar petróleo. Ustedes saben que Venezuela tiene un potencial de petróleo muy grande, y estamos viendo la posibilidad de desarrollarlo. Obviamente, no cierra la posibilidad de ver proyectos de gas. Tenemos mucha experiencia, pero por ahora estamos pensando en el petróleo.

Hace 100 años se halló de manera accidental un enorme yacimiento petrolífero que transformó radicalmente la economía venezolana y colocó al país en el mapa mundial. / CORTESÍA PDVSA

- ¿En paralelo planean seguir explorando Camisea y áreas cercanas?

Sí, por supuesto, a través del Consorcio Camisea porque nosotros trabajamos con ellos. Ya hemos avanzado con Perú-Petro en los convenios de evaluación técnica (CET), que son el primer paso para ver en qué áreas podemos explorar. Es una apuesta bastante grande. Si hay reglas claras hacia el futuro, con predictibilidad y estabilidad, entonces, entraremos con inversiones en exploración.

- Y en el caso del cargadero de camiones, ¿están viendo la posibilidad de implementar una nueva bahía?

Sí. Perú LNG ya viene trabajando en esa evaluación. Los socios del consorcio ya tenemos dos bahías operando y hemos empezado con la ingeniería de una tercera, pero pensando en que podrían ser cuatro o cinco. Estamos evaluando la ingeniería, de tal manera que tengamos las bases para un futuro crecimiento.