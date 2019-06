Scotiabank: Venta de autos nuevos repuntará 2% en 2019 tras cambios en el ISC

La venta de vehículos nuevos podría tener un mejor panorama para el segundo semestre del año, tomando en cuenta las recientes modificaciones a la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) realizadas a mediados de junio, proyectó hoy Scotiabank.

En su último reporte semanal, el banco proyecta que la venta de autos nuevos alcanzará cerca de 170.000 unidades al cierre de 2019, un crecimiento aproximado de 2% respecto a los registrado en el 2018.

"Si bien esta proyección considera el resultado acumulado a mayo de este año (caída en ventas), esperamos que esta situación se revierta durante el segundo semestre del año", anotó.

El incremento en ventas estaría sustentado en una recuperación de la demanda de vehículos ligeros, recuperación que se daría gradualmente en los próximos meses, ante la reducción de la tasa de ISC para determinadas categorías de vehículos, añadió la entidad financiera.

A ello se sumarían factores como la mejora del poder adquisitivo de la población ante el avance del empleo (4,5% creció el empleo formal privado en el primer trimestre, según el BCR), y condiciones financieras accesibles.

En contraste, el reporte prevé que el nivel de ventas de vehículos pesados sea algo menor en el 2019 respecto al año previo, en parte debido a un efecto base (ventas en el 2018 fueron las más altas desde el 2014).

Por categorías, la colocación de ómnibus sería menor a la registrada en el 2018, período en el que se registró el nivel de ventas más alto de los últimos años. A ello se sumaría la menor colocación de camiones y tractocamiones, dado los altos niveles de venta registrados en años previos, y el menor crecimiento esperado de la inversión privada (creció 4.4% en el 2018 y proyecta que se expanda 3.5% en el 2019).

PANORAMA

En mayo, la venta de vehículos nuevos cayó 10% respecto al mismo mes del 2018, registrando la venta de 14.935 unidades, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Este resultado se explica por la menor colocación de vehículos livianos (-10,5%), como por la menor demanda por vehículos pesados (-5%). A ello se sumó un efecto base, tomando en cuenta que en mayo se vendió el segundo volumen más alto de vehículos nuevos durante el 2018, apuntó el banco.

En términos acumulados, entre enero y mayo la venta de vehículos nuevos cayó 7,1%, tanto por la menor colocación de vehículos livianos (-6,8%) como de pesados (-9,4%).

La caída en el segmento de vehículos livianos se explicó por una menor venta de automóviles (-24%) y vehículos SUV y todoterreno (-11%), siendo ambos segmentos afectados por la tasa del ISC del 10%, tributo aplicado a la adquisición de vehículos nuevos a gasolina a partir de mayo del 2018.

Lo anterior no pudo ser compensado por el incremento en la venta de vehículos pick up y furgonetas (+34%), categoría que no fue gravada con el ISC al ser considerada como bien de capital.

Por su parte, la caída en el segmento de vehículos pesados estuvo explicada por la menor demanda de ómnibus (-9%), ante la alta renovación de flota durante el primer semestre; así como de camiones (-6%) y tracto-camiones (-19%), categorías afectadas por el bajo crecimiento de la inversión privada -(2,9% en el primer trimestre).

El 15 de junio se realizaron cambios normativos que redujeron la tasa del ISC a la adquisición de vehículos, especialmente para las unidades con bajo nivel de cilindraje.

Los vehículos que tengan un cilindraje menor o igual a 1.400 cm3 tendrán una tasa de ISC de 5%, y los que tengan un nivel de cilindraje mayor a 1.400 cm3 y menor o igual a 1.500 cm3 tendrán una tasa de ISC de 7,5%. Ambas categorías tenían una tasa del ISC del 10%.

La disminución de las tasas de ISC antes detallada podría incentivar la adquisición de este tipo de unidades, dada la esperada reducción sobre el precio de venta, efecto que podría darse para el segundo semestre del año.