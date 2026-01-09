Según datos oficiales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), al cierre del 2025 se comercializaron más de 10.000 unidades de vehículos electrificados en el país, cifra que representó un crecimiento de 54% respecto a lo registrado en el 2024 y un récord histórico para el mercado peruano, informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Asimismo, destacó que solo en diciembre de 2025 se vendieron 1.121 unidades, lo que significó un incremento anual superior al 90% en comparación con diciembre del 2024, cuando se colocaron 589 unidades.

Al analizar el mercado por tipo de tecnología, se confirma que, si bien los híbridos convencionales (HEV) lideraron las ventas de vehículos electrificados en el 2025 al alcanzar 8.925 unidades, lo que significó un crecimiento anual de 50,1%, los vehículos eléctricos puros (BEV) continúan ganando terreno y registraron 780 unidades comercializadas, con un incremento porcentual anual de 79,3%. En tanto, los híbridos enchufables (PHEV) también mostraron un avance significativo, al reportar 534 unidades vendidas, lo que representó un crecimiento de 101,5 % en comparación con el 2024.

En tanto, el mayor alcance de las tecnologías eléctricas, vehículos puros e híbridos enchufables, durante el 2025 se reflejó en su creciente participación dentro del total de ventas de vehículos electrificados. Así, al cierre del año, los eléctricos puros incrementaron su participación de 6,5% a 7,6%, mientras que los híbridos enchufables pasaron de 4 % a 5,2%.

En contraste, los híbridos convencionales redujeron su cuota dentro del segmento, al descender del 89,5% al 87,2%. Esta tendencia, que se hace más evidente al compararla con años anteriores, refleja un ajuste en las preferencias del consumidor, impulsado por un mayor conocimiento de las ventajas de estas tecnologías, como el ahorro en costos de operación y mantenimiento, así como sus beneficios ambientales, y por una mayor oferta de modelos que ha ampliado su presencia en el mercado.

No obstante, el importante crecimiento que viene registrando el mercado de vehículos electrificados en los últimos años, su nivel de penetración en el mercado peruano se mantiene menor al 5%, muy por debajo de otros países de la región donde el Estado impulsa activamente este segmento mediante políticas públicas tributarias y no tributarias, debido a los beneficios que generan en la calidad de vida de la población.

Para este 2026, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) prevén perspectivas favorables para este segmento del mercado automotor, considerando que más marcas ingresarán con el lanzamiento de nuevos modelos electrificados, lo que ampliará la oferta y permitiría una mayor disponibilidad a precios más competitivos, además de una creciente conciencia de la población sobre el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, resulta clave el apoyo del Estado mediante políticas públicas que promuevan este mercado y permitan democratizar el acceso a este tipo de vehículos. En ese sentido, un primer esfuerzo debería enfocarse en la electrificación del transporte público, a lo que podría sumarse progresivamente la flota de vehículos del propio Estado.