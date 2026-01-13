La venta de vehículos nuevos registró un récord de 211,776 unidades durante el 2025, según estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), superando las expectativas de Scotiabank. Es la primera vez que en el mercado local se colocan más de 200 mil unidades, superando el máximo anterior del 2013.

¿Cuáles fueron los motivos de este incremento?

Diversos factores incidieron en este resultado: mejora del empleo formal; acceso a ingresos extraordinarios con el retiro de fondos de las AFP (octavo retiro); apreciación del sol frente al dólar -10% en el 2025, lo que abarató los precios en términos de soles; mejora de las condiciones financieras con la reducción de tasas de crédito vehicular; mayor disponibilidad de modelos en vehículos ligeros con diversidad de precios; y la mayor predisposición de las empresas a la renovación de flotas, lo que favoreció las ventas tanto de vehículos de carga (camiones) y de pasajeros (buses).

En esa misma línea, Scotiabank en su Reporte Semanal, del 12 al 16 de enero, prevé que la venta de vehículos nuevos continúe con su expansión, aunque a un menor ritmo (3%) debido a la alta base de comparación. Esto se sustentaría en que se mantendrían algunos de los factores positivos que impulsaron la venta de vehículos en el 2025 como un tipo de cambio sol dólar con un nivel por debajo de años previos, condiciones crediticias favorables, empleo formal creciendo y presiones inflacionarias contenidas.

“Un factor que podría limitar la venta de vehículos en el segundo trimestre es la realización de elecciones generales que usualmente genera una postergación de las decisiones de compra de bienes duraderos como los vehículos; sin embargo, prevemos que el impacto sería menor al de elecciones anteriores debido al sostenido aumento del empleo y los ingresos y a que la confianza del consumidor no se ha visto afectada hasta el momento”, señalaron.

Resultados del 2025

La venta de vehículos nuevos marcó un récord al colocar 211.776 unidades en el 2025, mayor al máximo anterior del año 2013 (192.680 unidades). Asimismo, el incremento de 25% versus el 2024 fue la tasa de crecimiento más alta desde el año 2021, año de rebote en ventas después de la caída generada por la pandemia.

A nivel regional, las ventas superaron a las realizadas en Ecuador, que llegó a las 124.505 unidades en el 2025 según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade). Sin embargo, la cifra está aún por debajo del nivel de ventas en países como Colombia, que sumó 254.205 unidades, según la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), y Chile con 329.924 al cierre del 2025, según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

En el segmento de vehículos ligeros se colocaron 186.981 unidades en el 2025 (+24%), máximo histórico en ventas. Un detalle para resaltar es que el resultado en diciembre (18.124 unidades) marcó un récord de ventas mensual para este segmento, superando el máximo anterior de enero del 2013 (17.691 unidades).

Por tipo de vehículos destacaron la venta de 96.530 unidades tipo SUV (+30%), seguido de la venta de camionetas pickup y furgonetas con 38.288 unidades (+29%) y automóviles con 27.701 unidades (+3.5%). En lo que se refiere a la venta de vehículos pesados, se colocaron 24.795 unidades (+36%), el nivel más alto en los últimos años, destacando la colocación de camiones y tractocamiones con 20,086 unidades (+36%), el volumen histórico más alto, superando el nivel alcanzado en el 2013. Finalmente, también destacó la venta de minibuses y ómnibus llegando a las 3,989 unidades (+36%), el volumen de ventas más alto desde el año 2019.