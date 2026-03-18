La venta de vehículos nuevos registró un récord mensual de 23,512 unidades en febrero del 2026 (+52%), según estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), superando las expectativas de Scotiabank.

Cabe anotar que las ventas vienen elevando su nivel mes a mes desde octubre de 2025 y superando el nivel de 20 mil unidades vendidas mensuales desde diciembre del 2025.

Diversos factores incidieron en este resultado como el sostenido crecimiento del empleo formal privado que creció 5,3% en enero según el Banco Central de Reserva (BCR), el acceso a ingresos extraordinarios con el octavo retiro de fondos de las AFP; y bajo nivel del tipo de cambio sol dólar en los últimos meses, apreciación del sol en 6% en febrero respecto al tipo de cambio promedio del 2025, abaratando los precios en términos de soles; mejora de las condiciones financieras con la reducción de tasas de crédito vehicular; mayor disponibilidad de modelos en vehículos ligeros; y la sostenida predisposición de las empresas a la renovación de flotas.

Para marzo, el informe de Scotiabank prevé que la venta de vehículos nuevos continúe con su expansión, aunque a un menor ritmo, tomando en cuenta los últimos hechos acontecidos (internacionales y locales).

En el ámbito internacional, el conflicto en el Medio Oriente dificultaron el transporte de petróleo, estrecho de Ormuz, restringiendo su oferta y elevando su cotización desde inicios de marzo, pasó de US$58/barril promedio en diciembre 2025 a US$81/barril al 11 de marzo, según el BCR.

El mayor nivel de riesgo influyó en la fortaleza global del dólar, lo que también se observó en Perú -el nivel del tipo de cambio sol/dólar pasó de 3.36 en promedio en febrero a 3.43 en promedio al 11 de marzo, según el BCR. Asimismo, en el ámbito local, problemas en el suministro de gas natural, también a inicios de marzo, provocó el incremento del precio de combustibles líquidos durante la primera quincena de marzo. Estos tres factores podrían influir en la compra de nuevos vehículos en marzo.

“Para el segundo trimestre del 2026 un factor que podría limitar la venta de vehículos nuevos es la realización de elecciones generales, pues usualmente es un período donde se postergan decisiones de compra de bienes duraderos. Sin embargo, el impacto sería menor al de elecciones anteriores debido al sostenido aumento del empleo y los ingresos”, explicó el informe.

Para el 2026, mantienen una perspectiva positiva para el sector, con un crecimiento cercano al 10%, según sus proyecciones. Vale precisar que durante el primer semestre del 2026 las ventas de vehículos nuevos mostrarían un importante dinamismo (+20%) aunque en el segundo semestre mostrarían una desaceleración (+4%) debido a un efecto base, las ventas crecieron significativamente en el 2S25 (+31%).

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Resultados del primer bimestre del 2026

La venta de vehículos nuevos sumó 46,581 unidades en el primer bimestre del 2026, 37,2% más respecto al mismo periodo del 2025, el bimestre de ventas más alto en términos históricos. 2025, el bimestre de ventas más alto en términos históricos. Con ello la tendencia de crecimiento se mantuvo a febrero de este año.

En el segmento de vehículos ligeros se colocaron 41,584 unidades en el primer bimestre (+36,8%), destacando las ventas de vehículos SUV, 54% de las ventas, seguido de la venta de pick-ups y furgonetas -19% de las ventas.

En lo que se refiere a la venta de vehículos pesados, se colocaron 4,997 unidades (+40,7%) durante el primer bimestre del 2026, el volumen bimestral más alto en los últimos años, resaltando la colocación de camiones y tractocamiones con 4,162 unidades (+40.6%), y minibuses y ómnibus con 835 unidades (+41%), ante la continuidad de renovación de flotas por parte de empresa de transporte.