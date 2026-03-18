Resumen

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Para marzo, el informe de Scotiabank prevé que la venta de vehículos nuevos continúe con su expansión, aunque a un menor ritmo. Foto: GEC.
Para marzo, el informe de Scotiabank prevé que la venta de vehículos nuevos continúe con su expansión, aunque a un menor ritmo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La venta de vehículos nuevos registró un récord mensual de 23,512 unidades en febrero del 2026 (+52%), según estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), superando las expectativas de Scotiabank.

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