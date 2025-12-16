La venta de vehículos nuevos registró en noviembre de 2025 un crecimiento significativo a tasa anual, con avances superiores al 20% en todos los segmentos, consolidando así el desempeño positivo observado a lo largo del año, así lo informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Según cifras de SUNARP, la venta de vehículos livianos nuevos alcanzó 16,831 unidades en noviembre, la cifra más alta en casi 13 años, y que representó una expansión de 32% frente al mismo mes del 2024. Entre enero y noviembre, la comercialización acumuló 168,857 unidades, un incremento de 21.6% respecto de igual periodo del año pasado.

“Los resultados de noviembre confirman el fuerte dinamismo que viene mostrando el mercado, impulsado por una demanda sólida y mejores condiciones de financiamiento”, destacó Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP.

Un análisis por segmentos evidencia el protagonismo de las SUV, que sumaron 86,579 unidades entre enero y noviembre (28,1% más interanual), consolidándose como la categoría preferida del consumidor peruano y representando más de la mitad de la venta total de vehículos livianos. Las pickups y furgonetas también mostraron un avance destacado, con 34,926 unidades y un crecimiento de 27,4%. Las camionetas alcanzaron 22,284 unidades (+18%), mientras que el segmento de automóviles registró 25,068 unidades (+0,4%), revirtiendo el resultado negativo observado hasta octubre.

El desempeño del mercado responde a factores combinados. Desde la demanda, el consumo privado superó las proyecciones iniciales, la inversión privada mantuvo un ritmo favorable y el mercado laboral, especialmente el formal, que continúa fortaleciéndose.

Simultáneamente, las menores tasas de interés para créditos vehiculares, motivadas por los recortes en la tasa referencial del Banco Central y reducción de la probabilidad de incumplimiento en el pago de los préstamos, facilitaron la adquisición de unidades. “El aumento al acceso al financiamiento es un impulso determinante para la recuperación del sector”, explicó Morisaki.

Desde la oferta, las concesionarias han potenciado sus estrategias comerciales, lanzando campañas, ampliando inventarios y renovando portafolios con modelos a precios más competitivos, favorecidas además por la caída del tipo de cambio y menores costos logísticos internacionales. La suma de estos factores ha permitido que el mercado avance hacia un volumen de ventas histórico este 2025.

En vehículos pesados, el desempeño también ha sido notable. En noviembre se vendieron 1,943 camiones y tractocamiones, un crecimiento interanual de 36,4%. En el acumulado enero-noviembre, las ventas alcanzaron 18,842 unidades (+34,3%). Este repunte está estrechamente relacionado con el dinamismo de sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, manufactura, construcción y comercio, donde el transporte pesado es esencial para las operaciones logísticas.

Para Morisaki, “la renovación y ampliación de flotas en estos sectores refleja un ciclo de inversión más activo y una mayor necesidad de eficiencia operativa. Por lo tanto, la demanda de nuevas unidades evidencia la necesidad de modernizar y ampliar las flotas para sostener la capacidad productiva de estos sectores clave”.

El segmento de minibuses y ómnibus nuevos también registró cifras positivas. En noviembre se comercializaron 419 unidades (+43% interanual), la cifra mensual más alta desde medidos del 2019, año prepandemia, y entre enero y noviembre llegaron a 3,581 unidades (+35.6%). Este avance responde a la reactivación de actividades intensivas en movilidad de pasajeros, transporte, turismo, hotelería, gastronomía, entretenimiento, y a la normalización del flujo operativo en empresas vinculadas a estos rubros. La recuperación del consumo interno y de la inversión privada ha reforzado esta tendencia. Ambos factores han contribuido a dinamizar la movilidad de personas en todo el país, tanto a nivel urbano como provincial.

En cuanto a vehículos menores, el crecimiento continúa siendo sólido. En noviembre se vendieron 38,538 unidades (+35.8% que el mismo mes del año anterior), mientras que entre enero y noviembre las ventas sumaron 388,496 unidades, un aumento de 22% frente al mismo periodo del 2024. Las motocicletas concentraron 270,099 unidades (+21.3%) y las trimotos 118,397 (+23.8%).

De cara al cierre del 2025, la AAP prevé que las ventas de vehículos mantendrán un dinamismo importante, incluso con la incertidumbre que generaría la cercanía del proceso electoral.

El consumo privado y la inversión empresarial han mostrado resiliencia, y los indicadores de confianza siguen en terreno favorable. A ello se suma la inyección de liquidez proveniente de la liberación de fondos de AFP y CTS, además de las gratificaciones de fin de año. “Estos recursos adicionales podrían incentivar decisiones de compra y apoyar un cierre histórico para el sector automotor”, afirmó Morisaki.