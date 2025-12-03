Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 95, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), reveló que, con los resultados de los tres primeros trimestres del año, solo se necesitan 1,177 viviendas vendidas en el cuarto trimestre para superar el récord histórico del 2013.

De mantenerse esta tendencia, las ventas del 2025 cerrarían con un crecimiento de 28,3% respecto al 2024. Valdivia destacó que este dinamismo contrasta con una oferta inmobiliaria en descenso.

En el tercer trimestre del 2025, la oferta cayó 2,3% respecto al segundo trimestre y 5,8% frente al inicio del año, registrando 1,049 proyectos activos, una cifra inferior a la del mismo periodo del 2024. Mientras Lima Moderna y Lima Top mostraron fuertes retrocesos, Lima Centro creció 25% en nuevos proyectos, favorecida por la consolidación de edificios de gran altura.

El informe también reveló que el rango 5 de viviendas concentró el 52,4% de las ventas en el tercer trimestre de 2025 y creció 18,7% frente al trimestre anterior. Las unidades de 51 a 80 m² dominaron las preferencias con el 62,4% del total vendido, mientras que las viviendas de menos de 30 m², aunque representan apenas el 0,9% del mercado, crecieron 250% en el mismo periodo.

Asimismo, Valdivia indicó que el Top 10 de distritos concentran el 72,2% de las ventas del último año, con crecimientos destacados en Miraflores, Surquillo, San Isidro, San Miguel y Santiago de Surco, todos con incrementos superiores al 50%.

Durante su exposición, el vicepresidente ejecutivo de Capeco remarcó la necesidad de fortalecer la gestión urbana, la planificación del suelo y la articulación con proyectos de infraestructura para sostener el crecimiento del sector. Subrayó también que la vivienda social será el principal motor del mercado, por lo que se requiere un urgente ajuste de la política habitacional. “La inversión en subsidios de vivienda es rentable, eficiente y genera rápido retorno al Estado”, enfatizó.